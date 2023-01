MAÏ, artesanía y autenticidad para crear productos únicos y fruto del comercio justo

MAÏ es una marca de productos artesanales de calzado y complementos hechos a mano 100% por pequeñas comunidades de artesanos mexicanos y de comercio justo, lo que llamamos Slow fashion. Sus productos son piezas únicas, originales y atemporales que puedes usar todo el año y en cualquier ocasión, creando un concepto auténtico y que se adapta a todos los gustos y bolsillos. Su creadora, Madaí López, nos habla sobre los orígenes de esta marca que llega dispuesta a romper todos los estándares establecidos: “Soy Madaí, nací y crecí en México. En 2016 decidí mudarme de país para terminar mis estudios en Sevilla. El encanto y la gente de esta ciudad hizo que me quedara y que se convirtiera en mi hogar. Aunque en España he conocido gente que se ha convertido en mi familia, hay momentos en que me gana la nostalgia (como a cualquier otro mexicano/a) y es por eso que decidí desarrollar un proyecto en el cual tuviera lazos con ambos países y de esta manera nació MAÏ”.

Las inquietudes que mueven a su fundadora se han reflejado en prendas singulares y que guardan su carácter y su esencia, así como la filosofía que la llevó a crear este proyecto tan especial: “Siempre he tenido inquietudes de ayudar, así que sabía que MAÏ tenía que ser un proyecto justo y debía colaborar con comunidades que tienen menos oportunidades que yo. La intención de este proyecto es mostrar las piezas tan originales y el arte que las manos mexicanas logran hacer, pero con un toque europeo. Después de un tiempo de pensar cómo podría hacerlo me puse manos a la obra y empecé a investigar todos los temas legales, productos interesantes, competencia y todo lo “aburrido” de empezar un proyecto. Después de ir avanzando poco a poco, me pregunté “¿Cuál sería el nombre de la marca? ¿Cuáles serían sus valores? ¿Qué es lo que quiero mostrar?” Y así nace MAÏ. El nombre viene por dos pequeñas personitas que no paran de crecer y a las cuales adoro. La más pequeña no sabía pronunciar aún bien mi nombre y me llamaba Maí, mientras que la mayor de ellas me decía Maí, como el maíz. La idea de llamar así a mi proyecto me pareció genial, no solo por recordarlas todo el tiempo y transmitir esa vibra, energía y felicidad que tienen, sino también de mezclar algo tan auténtico y característico de México como el maíz”.

Productos

De igual modo, MAÏ nace para mujeres de 17 a 45 años que tengan intereses por el comercio justo, los negocios con responsabilidad social y que deseen conseguir productos originales hechos a mano, siempre a la última moda y tendencias. En cuanto a los productos más demandados, Madaí nos ilustra sobre cuáles son un must en cada temporada: “Todos los productos de mi marca son completamente hechos a mano, tenemos a la venta sandalias, bolsos, carteras, monederos y próximamente ropa artesanal. Buscamos la excelencia y calidad en todos nuestros productos, es por eso que cada producto que se incorpora es testado y probado, se hacen cambios y mejoras para su respectiva venta. Nuestros huaraches son 100% artesanales y hechos en México siguiendo sus propios procesos y tiempos de fabricación. Son sandalias mexicanas para primavera y verano 100% piel. Son muy cómodas y de alta calidad, hechas a mano y de producción ética con diseños únicos, también llamadas huaraches en México”.

La principal ventaja de los zapatos artesanales de piel es que se adaptan perfectamente al pie y pisada de cada persona. Al ser un material natural, es muy flexible y poroso, permitiendo que el pie transpire y se ajuste cómodamente. Con el paso del tiempo y por el sol, los huaraches MAÏ cambian de color, señal de que son sandalias de piel. Esta misma piel va envejeciendo y poniéndose más oscura, siendo un producto único y especial. Son sandalias de piel que se producen en pequeñas cantidades, hechos 100% a mano, por lo que cada par es único y original.

MAÏ también cuenta con bolsos hechos a mano por artesanos mexicanos. De hecho, cada bolso tarda de 3-5 días en estar terminado y están realizados con hilos completamente naturales. Los bolsos están confeccionados en México mediante la técnica de telar de cintura fabricada por artesanas de una pequeña región del sur de México: “Desde que son niñas, las mujeres se inician en el uso de los telares de cintura, sus madres, hermanas o tías son las que transmiten este conocimiento creando auténticas piezas de arte, que además representa un gran aporte económico para sus familias”.

También cuenta con carteras monedero en formato mini, perfectas para que puedas llevarla dentro del bolso, a la oficina, universidad o cualquier viaje. Los vestidos bordados a mano son especialmente destacados en esta marca, ya que el bordado a mano es una técnica tradicional muy popular en México y se utiliza para añadir belleza y detalles decorativos a la ropa. Estos vestidos son ideales para ocasiones especiales o para un look casual y fresco en verano. “Siempre he sido una persona muy impaciente, y aunque muchas veces le saco partido, hay otras que esto me rebota, como es en el caso de este proyecto. Me di cuenta de que cada proceso de fabricación tiene su tiempo y aunque deseas que vaya más rápido no se puede y que, aunque tengas todo “controlado”, siempre habrá un trámite administrativo que hará que retrocedas. Esto me agobia, pero siempre intento aprender y seguir adelante. Esto es lo que realmente me motiva, que mi trabajo tenga un sentido y vaya en armonía con mi vida y la forma en la que vivo”.

Puedes hacerte con estos exclusivos productos en maioficial.com o con cita previa en el showroom C/ Industria 1, Edificio Metropol I planta 2º Módulo 19, Parque Empresarial PISA, en Mairena del Aljarafe, Sevilla. Y no te pierdas las novedades de MAÏ en su Instagram @maihandcraftedesigns.