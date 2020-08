McDonald's refuerza en Sevilla su servicio a domicilio con Just Eat

McDonald's y Just Eat han firmado un acuerdo de colaboración para incorporar el servicio de comida a domicilio McDelivery en Sevilla. Con esta colaboración, la hamburguesería refuerza su servicio de entrega a domicilio accediendo a los más de dos millones de usuarios activos con los que cuenta Just Eat en España. Por su parte, Just Eat aumenta el listado de restaurantes adheridos a su plataforma (que ya cuenta con más de 13.000 en nuestro país) y aumenta su presencia en el territorio.

Esta alianza tiene como principal objetivo consolidar el liderazgo de ambas empresas, ampliar la presencia en el territorio español y continuar ofreciendo a los usuarios la mayor variedad de opciones de comida con independencia de su ubicación.

La hamburguesa, la reina de la comida a domicilio

La hamburguesa siempre ha sido uno de los platos estrella a la hora de pedir comida a domicilio. Así lo demuestra la última edición del Gastrómetro, Estudio anual del sector de comida a domicilio en España, elaborado por Just Eat. Según el mismo, las patatas fritas, la hamburguesa y los aros de cebolla son los platos más demandados de este tipo de comida. Además, atendiendo a los datos del mismo estudio, la cocina americana es el cuarto tipo de cocina más pedido por los españoles.

Dada la situación de excepcionalidad generada por el Covid-19, durante el reparto se están extremando las medidas de higiene para los cuatro momentos del pedido: pago, manipulado en el restaurante, recogida y entrega.

Por su parte, McDonald's ha implementado en todos sus restaurantes su protocolo "Entorno seguro", que tiene por objetivo optimizar las condiciones de seguridad de todos sus empleados y clientes. Este protocolo abarca un amplio conjunto de medidas, que van desde la creación de un nuevo puesto de trabajo en los restaurantes, el de Responsable de Seguridad e Higiene, hasta la señalización de espacios para garantizar la distancia de seguridad entre personas o la instalación de elementos de protección, como mamparas en los mostradores de salón y McAuto.