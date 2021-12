Una Navidad de croché

Los amigurumis son muy conocidos lejos de nuestras fronteras. Son figuras de ganchillo que, por ejemplo en Japón la gente las regala unos a otros. Desde hace unos días se han convertido en los protagonistas de la Navidad en la unidad de Obstetricia y Ginecología del Hospital Virgen Macarena. San José, la Virgen María y el niño Jesús junto a un enorme árbol presiden el hall de entrada de la cuarta planta, punto obligado de visita estos días para aquellos que, desafortunadamente, se ven obligados a pasar estos días en el hospital.

"Para eso lo hacemos y estamos muy satisfechos porque es mucha gente la que se acerca aquí para verlo", dice Asunción Carmona, una de las artífices de esta obra de arte, junto a todo el equipo de la unidad. "Participamos todos, desde celadores hasta los médicos pasando por auxiliares y matronas y matrones. Cada uno aporta lo que puede. Es un trabajo en equipo que si no fuera así no podríamos hacerlo", matiza.

La idea surgió hace cinco años. Asunción, junto con otras compañeras aficionadas a "las labores", empezaron a hacer campanas de croché para los carritos y cunitas infantiles. "Llegó la Navidad y se nos ocurrió hacerlas más grandes y colgarlas en el techo de los pasillos de la unidad como adorno navideño", explica la auxiliar. Al año siguiente ampliaron los modelos. "Nos pusimos a hacer árboles de Navidad y también los colgamos", dice. Luego se añadieron las típicas botas navideñas y el árbol, al estilo patchwork. "Cada uno hizo su cuadradito en su tiempo libre en casa, porque aquí tiempo para estas cosas no hay, y luego lo fuimos uniendo. Muchas compañeras han aprendido a hacer ganchillo para ayudar porque no sabían", indica Asunción. La estructura, "un palo de suero antiguo que estaba para tirarlo y malla metálica de rejilla sobre la que se coloca la tela tejida", añade Rocío Aurora Lara Aliaga, jefa de bloque de Obstetricia y Ginecología y encargada del "mantenimiento floral". "No he sido capaz de aprender a hacer ganchillo, pero también colaboro y me ocupo de regar las plantas que acompañan a las figuras", afirma.

La idea del representar el Nacimiento este año se empezó a fraguar en octubre. Apenas dos meses en los que los compañeros de la unidad han trabajado contrarreloj para llegar a tiempo. El resultado, un trabajo laborioso y delicado realizado con "mucho amor e ilusión" para "sacar una sonrisa de una manera especial" a pacientes y familiares que pasan estas fechas en el hospital. "El Belén de ganchillo se ha convertido en toda una atracción de estas navidades en el centro y recibe un elevado número de visitas cada día de pacientes y familiares que vienen a echarse fotos", destaca Rocío Aurora.

Y es que, además de las tradicionales figuras, la cuidada recreación refleja el día a día de la unidad. "El niño Jesús tiene puesta la pulserita que le ponemos aquí a los niños cuando nacen y hasta tiene su cordón umbilical con su pinza", añaden las profesionales consultadas.

Al conjunto se unirá el próximo año la mula y el buey, es el "objetivo" adelanta Asunción, que ya espera con ilusión poder empezar a completar esta original idea. Y es que en la unidad de Obstetricia y Ginecología del Macarena todavía tienen hilo para rato.