Noche de San Juan Solidaria en Coria del Río para luchar contra el coronavirus

Este año, el Covid-19 no permitirá disfrutar de un evento deportivo único, como es la Carrera Popular Noche de San Juan de Coria del Río, una carrera nocturna que cada año atrae a cientos de atletas para recorrer 5 km por las calles corianas, el paseo marítimo, el Paseo Carlos de Mesa o subir los 33 escalones hasta el Cerro de San Juan. Sin embargo, el Ayuntamiento de la localidad, la Hermandad de la Vera-Cruz y el Club Atletismo Coria unen sus fuerzas para mantener esta carrera con un fin solidario.

No se requiere recorrer ningún circuito, ni realizar ninguna actividad, sino participar con un dorsal solidario con el que se ayudará a las familias afectadas por la crisis que ha traído esta pandemia. Tan sólo hay que inscribirse a través de la web del evento,pinchando en el cartel y siguiendo las instrucciones de inscripción, cuyo coste será 2,50 euros e irá destinado íntegramente a Cáritas para ayudar a las familias afectadas por la crisis del Covid-19.

¿Cómo conseguir el dorsal solidario?

Cada participante recibirá un dorsal solidario con su nombre en su email, con el que deberá hacerse una fotografía en actitud divertida y enviarla a la dirección veracruzcoriasecretaria@gmail.com antes del 27 de junio a las 00:00.Todas las imágenes recibidas se unirán en un vídeo conmemorativo y se proyectará el día 30 de junio en las redes sociales de la Hermandad de la Vera Cruz de Coria del Río, Club Atletismo Coria y Excmo Ayto de Coria del Río.

Para el Hermano Mayor de la Vera-Cruz, "la pandemia no nos dejará disfrutar de esta octava edición, pero eso no impedirá que sigamos ayudando a los sectores más vulnerables como hemos hecho otros años. Esta vez lo recaudado será para Cáritas, con fin de contribuir a paliar estos momentos de incertidumbre para algunas familias".

Por su parte, el alcalde de Coria del Río, Modesto González, se muestra esperanzador ante este proyecto asegurando que "nuestros vecinos han mostrado su lado más humano durante toda la pandemia, colaborando en todo momento, donando productos y alimentos, prestando servicios de forma altruista, etc. Hemos sido un ejemplo de solidaridad, y no me cabe duda que ahora se unirán a este proyecto con el que pueden ayudar a muchas familias. Del mismo modo, esperamos que la repercusión llegue a otras localidades, tal y como cuando se realiza la prueba deportiva, con lo que esperamos recibir inscripciones de diferentes puntos de la geografía andaluza".