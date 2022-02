Nueva visita guiada por los pabellones de la Exposición Iberoamericana de 1929

En Sevilla hay lugares que permiten conocer arquitecturas y arquitectos de otros países en un mismo paseo. Es el caso de la avenida de la Palmera, parte del legado de la Exposición Iberoamericana de 1929. "Sevilla conserva una gran cantidad de pabellones de la muestra de 1929, un caso único en el mundo. Además, los pabellones americanos constituyen un catálogo de arquitectura internacional de los años 20 del siglo pasado", explica Rafael Díaz, de Sevilla a la Carta, empresa que organiza la visita guiada Una mañana en la Exposición.

En un recorrido dinámico y divertido, los inscritos acompañan al guía una mañana de sábado como si fueran viajeros recién llegados a la Sevilla de hace casi hace 100 años. Comienzan observando la fachada del impresionante y macizo pabellón de Cuba, un lugar poco transitado por peatones y turistas. Más adelante, en un precioso chalet encalado, el guía sorprende recordando la muerte de Aníbal González en plena celebración de la Exposición y nos explica como la ciudad de Sevilla regaló esta vivienda a su viuda. Tras conocer la especial concepción del pabellón de Marruecos, que participó como protectorado español de la época, el grupo avanza hasta los pabellones de Santo Domingo, México, Argentina, Guatemala, o Colombia. También se divierten oliendo el café de Colombia, adivinando nombre de músicos venidos de lejos, bailando unos pasos de tango argentino o buscando los restos de una fuente monumental en los Jardines de las Delicias.

La ruta está pensada para el público sevillano y visitantes, para que conozcan y disfruten las anécdotas y detalles de estas bellísimas construcciones: "Siempre he pasado por estos pabellones, pero no sabía nada de los grandes artistas y arquitectos que participaron", comenta Claudia. "¡Durante todo el paseo me imaginaba que vivía aquella época tan deslumbrante de los años 20!", afirma Paul, su entusiasta acompañante de la ruta.

Horarios de la ruta por los pabellones de la Exposición del 29

Las próximas rutas guiadas de Una mañana en la exposición se realizarán los sábados 19 de febrero y 19 de marzo, a las 12:00, con una duración de 90 minutos por la Avenida de La Palmera.

Dirigida al público general, el precio es de 8 euros por persona (menores de 10 años gratuito).

Reserva y más información en www.sevillalacarta.com/una-manana-en-la-exposicion-de-1929/; visita@sevillalacarta.com o 663 065 090.