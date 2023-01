La ONCE hace inclusivo el cuento 'La pequeña oruga glotona'

Coincidiendo con el Día Mundial del Braille, que se conmemora el 4 de enero, el Servicio Bibliográfico de la ONCE ha adaptado en diferentes formatos accesibles el cuento La pequeña oruga glotona, uno de los libros más populares de la literatura infantil, del escritor e ilustrador estadounidense criado en Alemania Eric Carle. La obra ha sido galardonada con diferentes premios de literatura y diseño gráfico y está incluida en los programas escolares de los primeros ciclos educativos, al ser uno de los libros más ilustrativos para conocer conceptos sobre la naturaleza, los días de la semana, las cifras, etc.

Es un libro con el que se trabaja desde los Centros de Recursos Educativos de la ONCE, sin embargo, no había ninguna versión accesible hasta el momento, salvo las realizadas por los propios maestros y educadores de la ONCE.

Además de su transcripción a braille, esta adaptación en multiformato incorpora elementos como el termoformado para crear la carátula y la imagen de la oruga en el relato o texturas con cortes láser utilizando materiales como corcho, peluche o cartulinas para crear diferentes imágenes en relieve. También hay piezas en 3D realizadas a mano con las que los escolares pueden ciegos y con discapacidad visual pueden jugar y aprender de forma interactiva a través de las diferentes láminas.El texto está disponible en los Centros Educativos de la ONCE, y puede adquirirse a través de la tienda del Centro de Tiflotecnología e Innovación de la ONCE, en el SBO y en las tiendas-exposición de los centros de la ONCE.

La ONU proclamó oficialmente en 2019 Día Mundial del Braille el 4 de enero, fecha de nacimiento de Louis Braille (1809-1852) creador de este sistema de lectoescritura que hoy utilizan 285 millones de personas ciegas o con baja visión en todo el mundo.