Quepedimos.es, el adiós a la carta de papel en bares y restaurantes

2Con mucha ilusión y con esfuerzo, como todo emprendedor, hace un año, los jóvenes sevillanos Antonio Urbano (29 años) y María Campos (29 años) fundaron Siblink, una agencia de comunicación que ha hecho frente a la crisis del coronavirus con el mismo ímpetu con el que nació y que, lejos de parar su actividad, ha creado quepedimos.es, un proyecto desarrollado durante el confinamiento que permitirá decir adiós a las cartas de papel de bares y restaurantes sumando un plus en las garantías de seguridad contra la pandemia.

"Hablábamos mucho de cómo sería la nueva situación post cuarentena. Como consumidores asiduos de la hostelería, pensábamos mucho en la nueva realidad y los cambios que se iban a generar. Nos preguntamos si el ir de bares sería igual que antes. Llegamos a la conclusión de que la manipulación de muchas cosas ya no iba a ser viable. Y ahí surgió el proyecto", detalla Antonio Urbano.

El mecanismo de la herramienta es sencillo al basarse en los códigos QR. "La tecnología ya estaba ahí, en quepedimos.es simplemente hemos creado unos nexos entre ellas para dar una solución fácil, sencilla y asequible para cualquier hostelero. Sabemos que no es el mejor momento para ellos y desde 4,99 euros al mes pueden ofrecer su carta de forma segura, innovadora y sobre todo respetando su identidad", añade el joven emprendedor.

Un código QR con cartas personalizadas sin perder la identidad

Para Siblink, el diseño es muy importante, fundamental, así que las cartas, tanto por su contenido como por su apariencia es algo muy pensado, "que se hace con mucha ilusión". Por ello, desde la agencia de comunicación se ofrece tanto el diseño o re diseño o incluso la reproducción de la carta tal y como la tenía el establecimiento impresa, pero ahora en formato digital.

"Cuidamos los colores y las tipografías y huimos de plantillas genéricas y que todos los bares tengan la misma. Queremos que vuelvas a tu restaurante preferido, que accedas a la carta y que tu plato favorito siga donde estaba, que esté todo igual, que no se pierda su identidad y su esencia", reseña Antonio Urbano.

Para el bar o restaurante, cuando contrata el servicio quepedimos.es, Siblink entrega 50 stickers customizados con el QR y el logotipo del establecimiento para que los distribuya por el local.

La puesta en marcha del QR es cómoda. El cliente simplemente tendrá que enfocar con su cámara el QR y accederá de forma directa y rápida a la carta. Tan simple como eso. Es válido para cualquier smartphone, sin tener que instalar ninguna app (puede ver una prueba en quepedimos.es).

El ahorro de costes, clave en bares y restaurantes

El servicio quepedimos.es está operativo al 100%. Según los empresarios: "Estamos teniendo bastante demanda, sobre todo porque ofrecemos que las cartas mantengan su identidad y, lo más importante, el hostelero no tiene que hacer absolutamente nada. Esto es un servicio llave en mano, si quieres realizar cambios, lo comunicas y tu carta se modifica. El hostelero no tiene que acceder a ninguna app o plataforma y molestarse en aprender a usarlas para cambiar su carta. Detrás de quepedimos.es no hay un robot, hay personas".

Otra de las claves del éxito que promete este sistema es el ahorro de costes para el hostelero. "Un diseño, una impresión en materiales duraderos sabemos que es costoso. Y, además, sumado a la imposibilidad de rectificación… Nosotros tenemos unos precios muy asequibles para cualquier hostelero. Ahorro asegurado en tiempo, que es oro y muy importante para el hostelero. Desde 4,99 euros al mes", subraya Antonio Urbano.

Desde Siblink siguen desarrollando servicios que aportan un plus a la carta digital relacionado con las redes sociales, por lo que este QR es sólo el inicio de una serie de servicios que revolucionarán y renovarán el sector de forma fácil y cómoda tanto para clientes como trabajadores y propietarios de los negocios.

Aunque esta fórmula de carta digital no es nueva en España, Urbano reseña que "hay opciones que son plantillas, todas iguales, sin espíritu ni alma. El hostelero tiene que molestarse en estar actualizando. Algunas son gratuitas. Si es gratis, el precio eres tú, tu privacidad y tus datos".