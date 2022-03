La Sevilla de Felipe V y su huella fracensa, rescatados en una original ruta

Sevilla a la Carta celebra la Francofonía con una divertida ruta bilingüe por el centro de la ciudad con el fin de revivir la presencia del rey franco español, Felipe V, en el siglo XVIII.

La ruta temática Décadence-Decadencia se adentra de manera original en los apasionantes años del Lustro Real. La estancia en Sevilla de Felipe V, un rey nacido en Versalles, es la ocasión para dejarse sorprender por las influencias francesas que conoció la ciudad a principios del siglo XVIII.

Con esta nueva edición de la Francofonía, Sevilla a la Carta quiere confirmar su papel de embajador de la cultura francesa en Sevilla. Como cada año, comparte su investigación en una nueva Ruta Temática sobre las diversas huellas francesas en Sevilla. "Este año, queremos viajar a una época poco conocida de Sevilla, la de Felipe V. Era la ocasión de ver cómo la estancia de un rey nacido en Versalles, deprimido, iba a influir en la sociedad y el devenir de Sevilla", explica Julia Rozet, de Sevilla a la Carta.

La experiencia de los participantes en la ruta de la Francofonía

"¡Bonjour! ¡Hola! Primero, vamos a imaginar que unos de vosotros sois de la nobleza, otros del clero y otros del pueblo llano", así empieza la guía para que los asistentes se adentren en la forma de vivir de la sociedad del Antiguo Régimen. A lo largo del recorrido por los lugares vinculados a Felipe V, como el río, la plaza de toros de la Maestranza o el Alcázar de Sevilla, se revive una época en decadencia: corte alterada por la enfermedad del rey, puerto en crisis… Pero la diversión no falta con las influencias francesas de la época: se habla de cómo vestirnos a la moda del momento, se tiene que adivinar qué pintor retrata la corte o buscar decoración rococó en la ciudad. Los presentes se sorprenden al parar delante de un edificio poco valorado: la Cilla del Cabildo, donde los asistentes reviven el pago obligatorio del diezmo a la iglesia. Se termina el recorrido imaginando una fiesta como las de Versalles, escuchando música y siguiendo, para los que se atreven, los pasos de Menuet que enseña la guía.

La ruta está pensada para que el público sevillano conozca y disfrute, de forma participativa, la huella francesa de aquella época. También muy útil y diferente para personas que quieran practicar o escuchar francés. "¡No pensaba que esa época de Sevilla tuviera tanto vínculo con Francia!... Me he reído mucho al haber sido tratado como un noble por la guía", comenta Rosalia, una participante de la ruta. "Yo estoy estudiando Francés y he podido seguir la ruta en los dos idiomas para mejorar mi nivel", comenta Daniel, su acompañante, una vez finalizada la ruta bajo el escudo de Felipe V en el Patio de Banderas.

La ruta se realizará el domingo 20 de marzo, a las 12:00. La duración de la actividad es de unos 90 minutos y la explicación de la ruta es bilingüe español-francés. En el recorrido se pasará por puntos emblemáticos como la Plaza de Toros, las Atarazanas, el Archivo de Indias y el Patio de Banderas. La entrada es de 8 euros por persona (menores de 10 años, gratuito) y las reservas pueden realizarse en: https://www.sevillalacarta.com/fr/decadende/. Más información: visita@sevillalacarta.com o 633 083 961.