Un paseo por las fábricas abandonadas del centro de Sevilla

Conocer el pasado industrial de Sevilla en los barrios de intramuros y pasear por sus fábricas abandonadas es el eje de la ruta que Sevilla a la Carta propone realizar este sábado, 5 de marzo, con el nombre de Macarena Industrial.

La ruta tiene el objetivo de adentrar a los participantes en el vibrante y casi desconocido pasado industrial del barrio de la Macarena, donde el público revive y descubre rincones que hablan de la historia industrial y fabril de Sevilla.

Entre los varios propósitos de Sevilla a la Carta está el dar a conocer los barrios de Sevilla y poner en valor otros temas poco destacados. "Queremos que el público disfrute y valore más sus barrios y calles, que también son testigos de la historia menos visible de la ciudad", explica Rafael Díaz, de Sevilla a la Carta.

"¿Os habéis fijado alguna vez en esta chimenea escondida entre los edificios del barrio?", pregunta la guía en la calle Castellar, durante la ruta que se acerca a la antigua fábrica de sombreros. Con esta ruta participativa, en la que los asistentes se meten en la piel y vida de trabajadores y habitantes de la época, se descubren fábricas, viviendas obreras, ultramarinos y carbonerías donde transcurría la vida de obreras, empleados y empresarios de los siglos XIX y XX. A lo largo del recorrido, tendrán que hacer cuentas para ver si pueden pagar los gastos diarios de una familia obrera, buscar dónde se fabricaba el corcho, y terminar con una clase de escritura para niños de obreros.

La ruta está pensada especialmente para el público sevillano, interesado en profundizar y conocer su ciudad con otra mirada. "¡Me encanta realizar una ruta que no nos enseñe solamente monumentos conocidos sino la historia que no vemos, además me he divertido muchísimo!", comenta Laura, una participante de la ruta.

La ruta Macarena Industrial se llevará a cabo los sábados 5 de marzo y 2 de abril a las 12:00. La duración es de unos 90 minutos y el pago de 8 euros (gratuito para menores de 10 años). Reservas en: https://www.sevillalacarta.com/pasado-obrero-del-barrio-de-la-macarena/. Más en visita@sevillalacarta.com o al 663 065 090.