Sevilla celebra el Día Mundial de la Tapa con una ruta por sus bares

Muchos son los acontecimientos que Sevilla celebrará el próximo jueves 16 de junio. Al Corpus Christi, al desfile de Dior en la Plaza de España y al concierto de Alejandro Sanz en el campo del Betis se suma una nueva propuesta no menos importante (porque no hay diversión sin comida mediante), el Día Mundial de la Tapa. Para festejarlo, Saborea España, los hosteleros y el Ayuntamiento de Sevilla han programado una ruta por bares y restaurantes de la ciudad donde, desde el 23 al 26 de junio, se podrá disfrutar de dos propuestas de tapas, acompañadas con cerveza Cruzcampo o vino Barbadillo, en los establecimientos adheridos a la iniciativa.

La presentación del Día Mundial de la Tapa, que por primera vez se realizó en Sevilla tras una década anunciándose en Madrid, ha contado con la asistencia del alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz; la presidenta de Saborea España, Susana Díaz; el presidente de Hostelería España, José Luis Yzuel, y el presidente de los hosteleros sevillanos, Antonio Luque.

En el centro de visitantes del paseo Alcalde Marqués de Contadero, la cocinera y presidenta de Saborea España ha inaugurado el acto destacando la importancia de los productos locales como reclamo a la hora de atraer a ese turismo que busca experiencias gastronómicas. Un dato que el presidente de los hosteleros de Sevilla, Antonio Luque, ha certificado al detallar que, "ya en 2019, tres de cada cinco turistas venían a Sevilla motivados por la gastronomía".

Antonio Luque, que ha comenzado su discurso con un elogio a la tapa: "¿Qué sería de Sevilla sin la tapa y de la tapa sin Sevilla?", también ha querido dar su apoyo a los hosteleros, porque "es un motor principal de economía y generador de empleo, a pesar de las últimas informaciones que aluden a que falta personal cualificado y que el que hay está mal pagado. Eso no es cierto". Luque, al finalizar el acto, ha concretado que los hosteleros ya pueden inscribirse (hasta el 14 de junio) para participar en la ruta de la tapa a la que tendrán que presentar dos propuestas, maridadas con la cerveza o el fino, y a la que podrán poner precio libre. Ha acabado su intervención aludiendo a la unión del gremio, para el que se celebrará el próximo 22 de junio una gala en la Plaza de España. Allí, mil personas se concentrarán para vivir una velada especial, donde no faltará la música de No me pises que llevo chanclas ni la solidaridad, puesto que lo recaudado se destinará a la Asociación Española contra el Cáncer.

Durante el acto, el alcalde ha destacado la importancia de la tapa como "seña de identidad de la gastronomía sevillana". "Sevilla es una ciudad gastronómica con un sector hostelero que además cada vez está apostando más por la innovación, la sostenibilidad y por la calidad, algo clave porque nuestro objetivo es un turismo de calidad y un empleo de calidad vinculado a este sector", ha señalado Muñoz.

El alcalde ha apuntado al papel de la hostelería sevillana en la estrategia de recuperación del turismo y ha señalado que las previsiones de visitantes y de pernoctaciones para este año en la ciudad prevén superar el 85%, superando así el récord histórico de 2019, antes de la pandemia.

Por último, el chef Estrella Michelin Juanlu Fernández, fundador del restaurante Cañabota, ha ofrecido un showcooking, mostrando in situ el cocinado de varias tapas, como su mítica sardina marinada, con la que fue premiado en 2012, entre otras como croquetas de ortiguillas y espinacas y corvina con coliflor y mantequilla ahumada.

Estudio de la tapa

Desde Saborea España se han presentado los datos obtenidos de un estudio realizado por la entidad sobre la tapa y su repercusión en el turismo. En el análisis se extraen conclusiones como que ocho de cada diez turistas identifican la gastronomía española con la tapa y que el 70% de los españoles y el 73 de los extranjeros prefieren la tapa tradicional.

Pocas sorpresas desvela el estudio en lo que se refiere a las tapas preferidas de los españoles: tortilla de patatas, ensaladilla rusa, patatas bravas, croquetas y los extranjeros añaden el jamón ibérico. La tradición vuelve a mandar.

Pero la tapa es mucho más que comer y el ir de tapeo se convierte en un acto social que se realiza, sobre todo, en fin de semana, a la hora del aperitivo y en compañía de amigos o familia. Sus mejores maridajes, para los españoles, la cerveza; para los extranjeros, el vino.