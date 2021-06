Superbritánico diseña el cartel del Día del Orgullo de Sevilla

Junio es el mes donde las diferentes asociaciones LGTB+ emprenden una serie de eventos y actividades a fin de conmemorar la celebración del Orgullo.

Por ello, el Ayuntamiento de Sevilla quiere llenar de color la ciudad hispalense y uno de los proyectos ha sido la realización del cartel del Orgullo de Sevilla del presente año. El diseño ha corrido por cargo de la empresa Superbritánico bajo el lema en inglés Sevilla has special colours, variante en la lengua anglosajona, una de las máximas características de la empresa, de la conocida frase sobre la capital de Andalucía.

La Expo 92, motivo de inspiración

La empresa dió a conocer el diseño ayer en sus redes oficiales explicando alguno de los detalles más llamativos de este diseño.

Sevilla has special colours. 🌈Tengo el honor de presentaros el cartel del Orgullo de Sevilla de este año.Abro hilo. pic.twitter.com/YMiWHXgolg — Superbritánico (@Superbritanico) June 9, 2021

Tal y como se expresa en el anterior hilo, la principal base de inspiración para este cartel ha sido el evento de la Expo 92. El diseño busca reflejar la diversidad latente en una ciudad como Sevilla, donde los contrastes se encuentran presentes en cada rincón y todo el mundo tiene un sitio.

El encargo ha sido realizado por el Ayuntamiento de la provincia a la empresa Superbritánico, la cual ha querido agradecer la oportunidad al organismo así como a Adrián Benítez Rueda, autor de la tipografía utilizada en el cartel. Esta tipografía, denominada como Banber, ha sido creada exclusivamente por el autor a partir de los rótulos que nombran las calles y avenidas de la ciudad hispalense.

Todo aquel que lo desee, puede adquirir una copia de este cartel a través de la página oficial de Superbritánico, teniendo en cuenta de que se trata de una edición limitada y que un 20 % de las ventas irá destinado a la Asociación Trans de Andalucía- Sylvia Rivera.

Curro y Sevilla, un idilio constante

En el ya citado cartel nos encontramos a uno de los personajes con los que más cariño guardan los sevillanos. De hecho, aunque solo se recurre a una parte de su anatomía esté es fácilmente reconocible. Se trata de Curro, la famosa mascota de la Expo 92 y el cual sigue sirviendo de inspiración para múltiples obras.

La propia empresa Superbritánico lleva desde hace varios años recurriendo a la mítica mascota para el diseño de muchos de sus productos. La explicación la encontramos en la fusión de sus dos creadores: Nicholas Isard, británico, y Daniel Vivas, sevillano. No en vano, Curro sigue teniendo entre jóvenes y no tan jóvenes el mismo tirón que hace más de 25 años, por lo que no es de extrañar que vuelva a ser protagonista, esta vez en el cartel para el Día del Orgullo de Sevilla.