Torre Sevilla inaugura su iluminación navideña con circo y actividades familiares

El centro comercial Torre Sevilla inaugura este sábado su iluminación de Navidad con un programa de actividades que incluirá un espectáculo de luz con dos piezas basadas en los principios del circo contemporáneo. Las destrezas físicas de los artistas darán paso a la narrativa en un espectáculo donde la luz es el hilo conductor. La función, que se celebrará a las 18:00, combinará técnicas circenses y malabares, danza, interacción y magia para el disfrute de todos los públicos.

Previamente al encendido, de 16:00 a 18:00, se celebrará el pasacalles con batucada Tambores de Navidad, un divertido desfile donde los músicos interactúan con el público y especialmente con los niños, y un Pintacaras Especial Christmas para que los pequeños de la casa se diviertan mientras bailan al ritmo de los tambores.

De 19:00 a 20:30, la música inundará el Torre Sevilla con el espectáculo Música desde las Estrellas, un concierto en directo con piano y voz en el que se interpretarán versiones de temas navideños conocidos por el público como All i want for Christmas it´s you de Mariah Carey.

Asimismo, los visitantes podrán llevarse un recuerdo de esta actividad pasando por el photocall Respira Torre Sevilla.

El acceso a todas las actividades es abierto y gratuito.