Vuelos baratos desde Sevilla en agosto y septiembre

Las vacaciones han comenzado y hay quienes son más rezagados y no tienen aún el destino en el que disfrutar de unos cuantos días de descanso. Bien porque no saben cuál es el mejor plan que hacer en los meses de agosto y septiembre o porque espera encontrar ofertas de última hora que no suponga un gran desembolso del presupuesto. Por eso es importante buscar las ofertas tanto en páginas como Skyscanner como en las compañías lowcost como Vueling o Ryanair.

Lo cierto es que se pueden encontrar muchas gangas para estos dos meses de verano, desde destinos nacionales como internacionales. Todo dependerá del presupuesto que se tenga, pero siempre hay opciones económicas y más cuando las fechas para viajar son flexibles, ese factor siempre rema a favor y supone ahorrarse unos cuantos euros a la hora de comprar un billete de avión.

Vuelos baratos en agosto

En el mes de agosto los interesados pueden escoger un destino nacional a partir de 21 euros, por trayecto y persona. Algunas de las ciudades a la que es más barato viajar son:

Valencia: desde 21 euros.

Barcelona: desde 31 euros.

Ibiza: desde 32 euros.

Vitoria-Gasteiz: desde 33 euros.

Bilbao: desde 36 euros.

Alicante: desde 46 euros.

Madrid: desde 50 euros.

Palma de Mallorca: desde 50 euros.

Santander: desde 57 euros.

Santiago de Compostela: desde 62 euros.

Vuelos baratos internacionales

Tánger: desde 25 euros.

Tetuán: desde 26 euros.

Lisboa: desde 37 euros.

Oporto desde 51 euros.

Milán: desde 47 euros.

Bolonia: desde 66 euros.

Toulousse: desde 53 euros.

Marsella: desde 56 euros.

Nantes: desde 61 euros.

París: desde 62 euros.

Vuelos baratos en septiembre

Septiembre suele ser un mes más barato para viajar porque ya hay muchas personas que se incorporan al trabajo y tienen menos posibilidades de hacer una escapada, por eso si se tiene la oportunidad, puede ser el momento perfecto para conocer ese destino con el que se lleva soñando mucho tiempo.

Ibiza: desde 24 euros.

Mallorca: desde 25 euros.

Bilbao: desde 25 euros.

Valencia: desde 26 euros.

Santander: desde 41 euros.

Fuerteventura: desde 43 euros.

Barcelona: desde 48 euros.

San Sebastián: desde 48 euros.

Madrid: desde 49 euros.

Vuelos internacionales baratos en septiembre