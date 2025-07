La aplicación que arrasa en Sevilla este verano: cómo alquilar piscinas por horas para sobrellevar el calor

Sobrellevar las altas temperaturas propias del verano sevillano no siempre es tarea fácil, especialmente para quienes no pueden desplazarse a la playa o a ríos de la sierra, o para quienes no cuentan con el privilegio de tener una piscina cerca. Con el objetivo de hacer frente a esta necesidad de poderse refrescar durante los meses en los que el calor aprieta nace la aplicación Cocopool, una plataforma a través de la cual es posible alquilar piscinas privadas por horas o días en diferentes ciudades de España.

Cocopool funciona como un espacio en el que se pueden poner en contacto los propietarios de dichas piscinas con las personas interesadas en disfrutar de ellas de manera directa. De esta forma solo será necesario filtrar las horas o días que se quiera alquilar y elegir entre las opciones cuyas prestaciones mejor se adapten a cada cliente. Y es que, como dicen desde la plataforma, conocida como el Airbnb del agua, «cada vez más familias y grupos de amigos optan por alquilar piscinas privadas por horas sin salir de su ciudad".

Piscinas privadas en la provincia de Sevilla

A fecha de julio de 2025 en la provincia de Sevilla hay un total de 43 piscinas privadas ofertadas en este portal. El rango de precios por hora oscila entre los 15 y los 100 euros, dependiendo de la localización y las prestaciones. Estas piscinas se encuentran ubicadas actualmente, en pueblos de Sevilla como Bormujos, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, Dos Hermanas, Los Palacios y Villafranca, Alcalá de Guadaíra o Mairena del Alcor.

De esta manera, a través de la aplicación es posible filtrar el día o días que se querrá disponer de la piscina, la capacidad de las mismas, la categoría (si son exteriores, interiores, con jacuzzi, etc.), si se prefiere de cloro o de sal y si permiten que el dueño de la piscina esté presente.

Además de esto también se pueden filtrar las prestaciones de la piscina y de su entorno, como el hecho de que tenga barbacoa, que cuente con baño, que se pueda fumar o poner música, que permita la entrada de mascotas al recinto, que tenga cocina o calefacción exterior, que permita la entrada de menores de 10 años e incluso que se pueda llevar comida.

Cómo funciona Cocopool

Hacer uso de esta aplicación es sencillo e intuitivo. Basta con acceder a la página web e introducir la ciudad en la que se está buscando la piscina. Una vez que aparezcan las opciones, será necesario introducir el día o días que se quiere rentar así como las características anteriormente señaladas.

Una vez se haya dado con la opción perfecta, las personas interesadas deberán realizar la reserva a través de la web y esperar a que el anfitrión de dicha piscina la acepte. Es caso de que así sea, los clientes recibirán la dirección exacta que permitirá disfrutar del baño privado durante el horario acordado.

Los pagos se gestionan de forma segura a través de la plataforma, que también ofrece cobertura con un contrato exclusivo para el alquiler por horas. El precio medio por 6 horas oscila entre los 200 y los 500 euros, dependiendo de la ciudad, personas, el tamaño de la piscina y los extras que se ofrezcan (zona de sombra, barbacoa, mobiliario, jardín…).