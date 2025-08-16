'Arte, Literatura y Deshumanización', el ciclo en honor a Ortega y Gasset que se celebrará en Sevilla

El Centro Andaluz de las Letras ha programado para este otoño un nuevo ciclo titulado Arte, Literatura y deshumanización, una cita que se organiza con motivo del centenario de la publicación del ensayo de José Ortega y Gasset La deshumanización del arte, y en respuesta a los cambios culturales experimentados por el mundo de la Cultura en estos 25 años de siglo XXI, en los que todos los productos y fenómenos culturales y creativos se han visto influidos por la digitalización y la inteligencia artificial.

Esta iniciativa, que se celebrará en varias provincias de Andalucía, entre las que se encuentra Sevilla, estará coordinado por el catedrático Juan Martín Prada, y el escritor y profesor de Literatura Vicente Luis Mora.

Arte, Literatura y Deshumanización

En todos los terrenos, desde la recomendación de películas, libros, series o discos —entre otros productos musicales o artísticos—, hasta la composición de algunas obras actuales, pasando por su difusión cibernética, los algoritmos, la inteligencia artificial y el Big Data ejercen una enorme influencia en el modo en que producimos, degustamos y consumimos la cultura de nuestra época. El mundo de la cultura ha sido fuertemente sacudido en este primer cuarto del siglo XXI. Antiguos fantasmas, como la sustitución del hombre por la inteligencia artificial, o la posibilidad de un arte sin intervención humana, asoman de nuevo.

Esta, que puede ser una revolución digital se produce cuando se cumplen 100 años de la publicación del ensayo de José Ortega y Gasset La deshumanización del arte. Por este motivo, desde el Centro Andaluz de las Letras, en su faceta de lugar de reflexión y debate, han preparado un nuevo ciclo para ahondar en estas cuestiones y analizar cómo el algoritmo informático, definido por Ed Finn como “máquina cultural”, se introduce cada vez en más ámbitos de nuestra vida, tanto laborales como de ocio.

Arte, Literatura y deshumanización es el título elegido para concentrar una serie de conversaciones con personas que trabajan en ambos mundos: perfiles interdisciplinares con un pie en la creatividad y otro en la programación, o con una perspectiva de trabajo alimentada a la vez por la cultura y la ciencia.

Este programa se desarrollará en Cádiz, Sevilla, Granada, Córdoba, Huelva y Málaga, entre septiembre y octubre de 2025, y está coordinado por Vicente Luis Mora y Juan Martín Prada, profesor titular y catedrático de Universidad, respectivamente. Ambos son estudiosos y curiosos de estas transformaciones, que han plasmado en sus investigaciones y publicaciones. Bajo su óptica, han programado una serie de diálogos que revisan la narrativa contemporánea en su afectación digital, el impacto de la IA en la creación audiovisual o las transformaciones en el ámbito de la fotografía o la poesía.

Encuentro en Sevilla

En Sevilla, Sema D’Acosta, comisario de exposiciones, crítico de arte y docente, y Joanna Zylinska, escritora, artista y curadora de arte, conversarán con uno de los coordinadores del ciclo, Juan Martín Prada, sobre la fotografía y las poéticas de la mirada en la era de la inteligencia artificial.

La cita tendrá lugar el miércoles 17 de septiembre a las 19.30 horas en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, en la calle Madre de Dios, número 1. La entrada para asistir al evento es gratuita pero se debe hacer una reserva previa a través de la página web del CICUS, que estarán disponibles a partir del 8 de septiembre. Esta actividad está organizada por el Centro Andaluz de las Letras en colaboración con el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla.