Laura Gallego, en concierto en Palomares del Río este verano: fecha, ubicación y entradas

Laura Gallego, una de las grandes voces de la copla actual, actuará el próximo 23 de agosto en Palomares del Río con el espectáculo En Concierto, una cita que dará comienzo a las 22:00 horas en los Baños Árabes del municipio, un yacimiento arqueológico único en la provincia de Sevilla que data de los siglos XII y XIII. D

urante la velada la artista repasará los grandes momentos de su carrera en un formato íntimo y emocionante, que pone en primer plano su voz y su conexión con el público, ya que la gaditana estará acompañada de un piano que realzará la esencia más pura de su arte y envolverá cada tema en una atmósfera elegante y cercana.

Así, más que un simple recital, En concierto es una experiencia musical y escénica que rinde homenaje a la tradición de la copla al tiempo que la proyecta hacia nuevos horizontes. Con una puesta en escena elegante y actual, Laura transita entre joyas eternas del repertorio español, versiones emocionantes de Rocío Jurado —artista que la ha inspirado desde sus inicios y de quien es considerada una digna sucesora—y nuevas versiones con las que reafirma su capacidad para renovar el género desde el respeto a la raíz.

En este concierto de piano y voz, la cantante propone un recorrido sonoro que captura su evolución artística: desde sus principios como ganadora del programa de televisión Se llama Copla hasta su actual madurez interpretativa, pasando por sus discos, sus homenajes a las grandes voces y su búsqueda constante de nuevos lenguajes para la canción española.

Venta de entradas

El espectáculo se enmarca en una gira por toda Andalucía que está recibiendo una gran acogida de público y crítica y cuenta con el respaldo de la Diputación de Cádiz como patrocinador oficial. En este contexto, el concierto de los Baños Árabes de Palomares del Río promete ser una noche única: una celebración de la emoción, la música y la autenticidad. Además, Laura regresará a la provincia los meses de septiembre y octubre, en concreto visitará Pilas (27 de septiembre), Gines (3 de octubre) y El Cuervo (11 de octubre).

Las entradas para el concierto de Palomares del Río están disponibles a través de la web de Green Cow Music y en Giglon.com. El precio de estas es de 28 euros por persona más los gastos de gestión.

Sobre Laura Gallego

Nacida en Jerez de la Frontera y criada en Algar, con tan sólo 16 años Laura se proclamó ganadora del programa Se llama Copla, en Canal Sur Televisión. Desde entonces, su carrera ha sido imparable: ha llenado los principales teatros de Andalucía y España, ha lanzado tres discos (Castillos de Sal, Vintage y Sin Fronteras) y ha conquistado también la televisión como cantante, presentadora y colaboradora habitual. En su faceta televisiva ha participado en programas como La Tarde Aquí y Ahora, El Show de Bertín, Diana y Lombo y ha sido artista invitada e Tu Cara Me Suena.

En 2024 participó en la obra La Vida Breve de Manuel de Falla en la Opéra-Théâtre Eurométropole de Metz (Francia), y ha sido premiada por la Junta de Andalucía y el Instituto Andaluz de la Mujer por su labor como emprendedora.

A lo largo de su carrera, la artista ha demostrado que la copla no es solo un género del pasado, sino una forma de expresión viva, capaz de dialogar con el presente sin perder su raíz. Con voz propia, estilo inconfundible y una capacidad única para emocionar, Laura Gallego se ha consolidado como la gran embajadora de la copla del siglo XXI.

Green Cow Music es una promotora hispalense, especializada en la producción de festivales, ciclos, giras y espectáculos musicales de gran envergadura, como ICÓNICA Santalucía Sevilla Fest, el festival experiencial andaluz, que tiene lugar en la Plaza de España de Sevilla.