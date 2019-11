Todo a punto para el concierto de Green Day en Sevilla

Desde que MTV anunció que Green Day encabezaba el cartel del 'MTV World Stage en Sevilla, la expectación ha sido máxima hasta este sábado 2 de noviembre, fecha del concierto. Los fans hacen cola en las cercanías de la Plaza de España para acceder al recinto preparado por la cadena para el concierto.

El concierto tiene lugar antes de los MTV EMA Sevilla 2019, que se entregan el domingo 3 de noviembre a las 21:00 en FIBES. Los fanáticos de Green Day agotaron en menos de una hora las entradas para este concierto.

"Green Day es, sin duda, una de las bandas de rock más exitosas del mundo. Y después de tres décadas, su música sigue siendo súper fresca y relevante ", señaló Bruce Gillmer, jefe global de música y talento de Viacom. "Estamos encantados de que suban al escenario en Sevilla para ofrecer lo que siempre han sido conocidos.

Incombustibles Green Day

Premiados con el premio MTV EMA Global Icon en 2016, Green Day lanzó recientemente su nuevo sencillo "Father Of All ...", que es el corte principal en su decimotercer álbum de estudio del mismo nombre. En el verano de 2020, se embarcarán en una gira mundial con Fall Out Boy y Weezer; su gira HELLA MEGA comienza el 13 de junio en París y visitará ciudades de Europa, el Reino Unido y América del Norte.

La banda tiene previsto realizar una serie de fechas solistas en toda Europa y Asia

Creada en 1986 en Berkeley, California, Green Day es una de las bandas que más discos ha vendido en el mundo, con más de 70 millones de discos. Su álbum de debut en 1994, 'Dookie', vendió más de 10 millones de copias y alcanzó el estatus de disco de diamante. El álbum es ampliamente reconocido por popularizar y revivir el interés general en el punk rock, catapultando la carrera de la banda.

En 2015, la banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll, siendo considerada por algunos como 'La banda más influyente de su generación'.