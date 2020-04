Aumentan en la cuarentena los solteros que buscan en las app para ligar relaciones serias

La cuarentena en casa, provocada por la pandemia del Covid-19, ha generado un nuevo fenómeno: el slow dating. Deslizar las imágenes de los solteros en la aplicación de citas se ha convertido en algo aburrido y cada vez hay más conversaciones entre los usuarios, que están poniendo de manifiesto la importancia que tiene el conocer emocionalmente a alguien especial más que físicamente en busca de una relación más seria.

En Meetic, la aplicación líder de citas online, las conversaciones entre los solteros se han aumentado. En Europa, el intercambio de mensajes se ha disparado un 10% desde que empezara la alerta sanitaria. Y este incremento también viene derivado de que los solteros españoles no son tan superficiales. De hecho, para ellos la personalidad es más importante que la apariencia. Así lo indica el 90% de los solteros de España para quienes compartir los mismos intereses con esa persona especial en quien se han fijado es importante; y tener los mismos valores también es fundamental para el 94% de ellos.

Otro dato que confirma que los españoles que no tienen pareja se fijan en otros aspectos, más allá de la foto de perfil, es que el 75% de ellos participaría en una conversación, aunque la foto no sea de su agrado. Y el 64% afirma que iniciaría una historia real de amor, aunque no le guste la apariencia.

20 preguntas para conocer a alguien

Pese al confinamiento, son muchos los solteros que están interesados en conocer a alguien, incluso si no se pueden encontrar físicamente hasta dentro de varias semanas. Chatear, enviar mensajes o incluso realizar llamadas telefónicas son algunas de las opciones que están utilizando para conectar con esa persona especial.

Esta circunstancia está obligando a conocerse un poquito más en profundidad, estableciendo una relación más emocional, basada en conocer y compartir intereses y valores, más que centrada en la apariencia física. Sin embargo, iniciar una conversación, e incluso mantenerla, no es tarea fácil para muchas personas. Por dicho motivo, Meetic ofrece estos 20 tips para evitar los dichosos silencios incómodos o para romper el hielo:

1. "Me gusta tu nombre, ¿por qué te lo pusieron?

Casi todos los nombres esconden una historia y/o anécdota que te ayudarán a conocer a la otra persona y a su familia un poco más.

2. ¿A dónde viajaste por última vez?

Tanto si se trata de un safari exótico o simplemente un fin de semana por el país, a la gente le encanta hablar de los lugares que ha visitado. Además, podrás saber si es más de playas, de lugares exóticos o del mundo en general.

3. Si volvieras a la universidad, ¿qué estudiarías?

Esta pregunta hace a la gente hablar y revelar pequeños deseos más personales.

4. ¿Eres una persona comprometida?

Esta cuestión podría ayudarte a descubrir si es una persona que se compromete con una causa (medioambiental, solidaria...), e incluso si tiene el mismo concepto de pareja y compromiso que tú en una relación.

5. ¿Qué locura has hecho últimamente?

En mayor o menor medida, todo el mundo ha hecho algo fuera de lo normal, y si la persona que tienes delante no lo ha hecho, cuenta tú una de las tuyas.

6. ¿Alguna broma que te hayan gastado tus amigos?

Aprenderás cómo sus amigos ven a esa persona, así como, el humor que tiene para las bromas.

7. ¿Qué opinas sobre…?

Pregunta su opinión acerca de algún acontecimiento novedoso, pero que no tenga relación alguna con política o religión porque si no, más que comenzar una conversación puedes hacer estallar la guerra.

8. ¿Sabes que "Tal" (en caso de tener un amigo o conocido en común)… ?

Obviamente esta fórmula sólo funciona si tenéis a alguien en común. Si es así, y la utilizas, el comentario que hagas sólo puede ser anecdótico o positivo o referente a la relación que mantenéis cada uno con esa persona.

9. ¿Estás leyendo algo interesante últimamente?

Ahora, las personas en casa están leyendo más. Puedes informarte sobre lo que tiene sobre su mesita de noche o cuál es lo último que ha leído. También te dará pistas para futuras conversaciones o sobre sus aficiones.

10. ¿Puedes creer el tiempo que hace?

Aunque el tiempo sea más conversación de ascensor, puede ser una buena opción para romper el hielo en cualquier escenario. Y te permite hablar de un segundo tema en plan ¿dónde te gustaría vivir?

11. ¿Con quién de tu familia tienes más confianza?

En función de la respuesta de tu cita puedes saber cómo de unida está a la familia y con quién deberías, sobre todo, llevarte muy bien si quieres ser aceptado/a.

12. ¿Qué estás escuchando de música últimamente?

Por supuesto, la música es muy importante y los cantantes y/o grupos excelentes temas de conversación. Si conoces anécdotas, locuras o curiosidades sobre alguno de ellos, sería genial sacarlas a relucir en este momento.

13. Si sólo tuvieras 20 euros ¿en qué te los gastarías?

Aunque la respuesta no sea tan divertida como si le hubiera tocado la lotería y cómo utilizaría tanto dinero, puede ser más original, ya que 20 euros pueden dar para mucho o para nada, eso sí, para romper el hielo dan.

14. ¿Eres de noche o de día?

Una pregunta más, una al azar que mostrará cómo es y cómo se relaciona.

15. ¿Cuál es la última película que has visto?

Esto puede llevar a compartir alguna película en la que ambos estéis interesados o, al menos, a conocer su criterio cinematográfico.

16. ¿Lennon, Lady Gaga o Marilyn Manson?

Seguro que a alguno de ellos le jura lealtad eterna y sobre los otros tiene una opinión ya cerrada, lo cual derivará en una conversación a tres bandas: primero sobre el que adora, segundo sobre el que odia y, tercero, sobre el que ni fu ni fa.

17. ¿Coleccionas algo?

En concreto, esta opción tiene una extraña manera de iniciar una conversación cuando menos te lo esperas. Es probable que tu cita coleccione, haya coleccionado o le gustaría coleccionar algo y va a compartir sus experiencias sobre este asunto y tú, también.

18. ¿Tienes algún secreto? ¿Me lo contarías?

Si es un secreto difícilmente te lo contará, pero seguro que revela algún detalle que considera íntimo o personal. Desde cualquier cosa banal hasta algo que de verdad considere importante. Eso sí, estarás en la obligación de compartir con esa persona alguno tuyo, para estar en igualdad de condiciones y demostrar la misma confianza que tu cita depositó en ti.

19. ¿Cuál es tu trabajo ideal?

Se suele preguntar, principalmente, para que luego hagamos una pequeña descripción de nuestras propias aspiraciones y experiencias pasadas. La persona que tienes delante hará lo mismo, o eso debiera.

20. ¿A quién admiras hoy en día?

A partir de cualquier respuesta, la contestación será muy reveladora y el objetivo de romper el hielo, lo habrás conseguido.