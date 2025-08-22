Domi Vélez abre una nueva panadería en este importante barrio de Sevilla el próximo otoño: "Ilusionadísimo es poco"

Domi Vélez, conocido como 'el mejor panadero del mundo', se prepara para abrir una nueva tienda en el corazón de Sevilla. Y, con esta, ya van tres. El pasado mes de marzo anunció la apertura de su local en Triana y ahora llega con más novedades de cara al próximo otoño. "Ilusionadísimo es poco", afirma en redes sociales.

Fue el pasado 15 de julio cuando comenzó la andadura de la panadería-pastelería en la extensa calle de Pagés del Corro. Antes de eso, había llegado a la capital con un establecimiento situado en Álvaro Quintero. No obstante, Domi Vélez es originario de Lebrija, donde abrió sus dos primeras tiendas.

Campeón del mundo en la World Baker 2021, el lebrijano cuenta con una amplia trayectoria y muestra de ello es la buena acogida de los vecinos cada vez que anuncia su llegada a un nuevo punto de la ciudad. "Pon una en Sevilla Este", comenta una usuaria a su publicación de Instagram. Sin embargo, esa no es de momento la ubicación escogida.

Domi Vélez abre una nueva tienda en Sevilla: esta es su ubicación

"Llegó la hora de desvelar la situación de nuestra próxima tienda y no es otra que Eduardo Dato", afirma Domi Vélez visiblemente emocionado. "Aquí había antes una panadería". Asimismo, el local está justo al lado de una Farmacia, el Colegio Portaceli "y, un poco más para allá, el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán".

Por lo tanto, el barrio de Nervión está de suerte, al contar con su propio local de Domy Vélez Bakery. "Abrir una nueva tienda siempre es emocionante, pero hacerlo en la Avenida Eduardo Dato, en pleno Nervión, lo es aún más. Nos vemos aquí el próximo otoño", anuncia al tiempo que concreta la fecha de apertura hacia finales de septiembre o principios de octubre. Además, Domi Vélez no duda en agradecer el apoyo de todas las personas y clientes que han apoyado incondicionalmente el crecimiento de este negocio impulsado con tanto cariño. "Es un sueño hecho realidad".

Domi Vélez Bakery: una panadería con creaciones de autor

Más que una panadería tradicional, crea recetas de autor / Domi Vélez Bakery

El negocio de Domi Vélez nació en su ciudad natal, Lebrija, y su éxito estriba en reinventar el concepto del pan. Es decir, elevarlo a otro nivel gastronómico gracias a la creación de espacios que ponen en valor este producto. Así es más fácil que los clientes disfruten de recetas bien elaboradas. Más allá de una panadería, es una boutique del pan, un entorno elegante y bien definido.

Además del World Baker 2021, Domi Vélez ha sido galardonado también con el Premio de la Sociedad Andaluza de Intolerancias Alimentarias. Así, "más que una panadería artesanal", nos encontramos con "obras de autor ideadas por el mejor panadero del mundo 2021" y pensadas para todas las necesidades de los clientes.

"Nuestras recetas son el resultado de una investigación exhaustiva. En cada nuevo proceso de elaboración, nuestro obrador se transforma en un auténtico laboratorio donde experimentamos con una amplia variedad de ingredientes para conseguir la receta y resultados perfectos", informa la panadería en su página web.