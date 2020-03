El espectáculo 'Disney on ice' llega a Sevilla

El mundo de fantasía de Disney levanta pasiones tanto en niños como en adultos. Las historias y los personajes ya forman parte de un imaginario común, por eso, todo lo relacionado con este universo es un éxito asegurado. Si, además, a personajes como Mickey, Donald o Elsa le añaden una disciplina tan compleja como el patinaje sobre hielo el resultado es todavía más atractivo. Con una gira por todo el mundo, el espectáculo Disney on ice vuelve a Sevilla el 12 de marzo para hacer del patinaje sobre hielo y el universo Disney una perfecta simbiosis con la que niños y adultos podrán disfrutar de icónicos personajes de una forma muy especial.

Nuevos personajes y clásicos Disney

Con más de 50 personajes y 14 historias, el espectáculo que se desarrolla en Sevilla cuenta con la participación de 52 patinadores profesionales. Aprovechando el centenario de la factoría Disney, este espectáculo aterriza en el Centro Deportivo San Pablo con alguna novedad. Además de ser el espectáculo de la compañía con mayor número de patinadores profesionales, el show llega a la ciudad con personajes nuevos. "A las historias habituales, en esta ocasión se ha sumado la de Toy Story 4, con la participación de personajes como Forky o Bo Peep", asegura Jorge Félez, el único patinador español que forma parte del elenco.

Pero no faltan los personajes más clásicos. Las princesas Disney, Goofy o Mulán juegan a crear un mundo de fantasía en el que el público tiene la oportunidad de ver a los personajes de siempre haciendo algo distinto a lo que ven en las películas. "Aunque son historias que todos conocen, el público puede venir a ver el espectáculo sin haber visto antes las películas porque son una especie de microhistorias en las que se ven a los personajes en situaciones distintas. Es una oportunidad para conocerlos, para sentirlos cerca", afirma David Faria Oliveira, encargado de dar vida al príncipe Naveen, de Tiana y el sapo (entre otras cosas).

Más de 50 patinadores profesionales

Historias independientes, todas se suceden con un castillo de fondo, que van cambiando su escenografía en función de la narración que acontezca. Así, sus ladrillos se convierten en la China imperial en la que luchó Mulán o en el gélido Arendelle después de que Elsa hiciera instalarse un invierno permanente.

Espectáculo artístico y visual Disney on ice es mucho más que la recreación de un mundo de fantasía. Tras los personajes se esconde en amplio elenco de patinadores profesionales que trabajan duramente para dar vida a unos personajes que son reconocidos por la mayoría del público. "Somos patinadores profesionales, lo nuestro es la técnica.

Lo difícil es llevar a cabo la parte actoral, creerte el personaje para que el público vea de verdad a quién estás representando", afirma Jorge Félez. "La parte más difícil del espectáculo siempre es al principio, cuando tienes que separar la parte atleta de lo que es el show", añade.

Una historia de amor más allá de la pista de hielo

Por eso, el proceso de asignación de personajes está muy estudiado porque, además de llevar a cabo la parte técnica del espectáculo, cada patinador debe ser aquel al que representa. Entonces ocurre la magia. "Cuando salgo a patinar de verdad creo que soy el Príncipe Naveen", confirma David Faria, al que el espectáculo sólo le ha dado alegrías.

Su personaje es un príncipe arrogante y engreído que termina convertido en sapo. Con la ayuda de Tiana, que también se convierte en rana, el príncipe descubre que la vida tiene muchas más aristas de las que cree. Como las que él descubrió de la mano de la encargada de dar vida a Tiana. Natural de Nueva York, Lina Ramírez da vida a la atípica princesa Disney que le muestra el mundo real al arrogante Naveen. Enamorados en la película, su historia trasciende pantalla y pista de hielo para hacerse real.

Ambos patinadores, además de ser pareja en la pista, llevan seis años juntos y acaban de prometerse. "Si no hubiera sido por el espectáculo nunca nos habríamos conocido. Aquí se establecen todo tipo de relaciones y nosotros nos enamoramos. Es bonito porque tenemos la misma pasión y juntos hemos viajado por medio mundo; de otra forma no lo podríamos haber hecho", cuenta David Faria.

Por eso, no es raro ver a hermanos que bailan junto y a parejas que se enamora, aunque Tiana y el Príncipe Naveen no son los únicos que han encontrado el amor, Bella y Bestia también son pareja dentro y fuera de la pista. "Nosotros estamos todo el rato juntos pero no me imagino tener a otra persona cerca", asegura el patinador.

Sevilla, penúltima parada antes de cerrar gira

Encargados de dar vida a diferentes personajes, Jorge Félez, Lina Ramírez y David Faria son unos enamorados de la profesión en general y de esta experiencia en particular. Para ellos el universo Disney es magia en estado puro y, además, les ha regalado la posibilidad de conocer distintos países y distintas culturas.

"Son unos ocho meses de gira por todo el mundo y, aunque estás lejos de tu familia, tienen la posibilidad de conocer un mundo con tu otra familia que de otra forma sería imposible", afirman los tres patinadores. Ahora, a punto de representar su espectáculo en Sevilla, los tres profesionales se confiesan encantados de estar por fin en una ciudad soleada. Ciudad en la que permanecen del 12 al 15 de marzo y que supone la penúltima parada antes del cierre de gira en Lisboa.

Funciones: 12 de marzo a las 19:00; 13 de marzo a las 19:30; 14 de marzo a las 12:00, a las 16:00 y a las 19:45 y 15 de marzo a las 12:00 y a las 16:00. Entradas en ‘www.disneyonice.es’