Cómo evitar las picaduras de mosquitos de forma efectiva

Los mosquitos, esos desagradables compañeros que aparecen todos los veranos. Las altas temperaturas provocan la aparición de estos pequeños y molestos insectos. En la mayoría de los casos provocan picaduras sin importancia para la salud, pero hay personas alérgicas que requieren tratamientos o cuidados médicos.

Pican a niños y mayores e incluso, cuando nos hemos puesto un repelente para mosquitos. Sin embargo, hay ciertos consejos que nos ayudarán a prevenir estas picaduras:

Aquí te proponemos algunos trucos efectivos:

Evitar nidos

Una primera medida para que no te piquen los mosquitos es evitar acudir a lugares donde anidan, como balsas de agua, cubos de basura, jardines en flor, etc. También no dejar restos de comida sin tapar, ya que los mosquitos acudirán sin pensarlo.

Evitar el anochecer

Si es posible, no salir de casa en las horas clave del anochecer y el amanecer, momentos en los que los mosquitos pican habitualmente.

Evitar colonias

No utilizar colonias de olores dulces o jabones con perfumes porque atraen a los insectos. Es también importante mantener una buena higiene corporal porque los mosquitos sienten atracción por los olores fuertes como la sudoración.

Ropa adecuada

Cuanto más tapemos, mejor. Es recomendable llevar ropa que cubra la piel (manga larga, calcetines, etc.), así como evitar colores oscuros y brillantes que los atraigan.

La luz apagada

En casa, si tenemos las ventanas abiertas, lo mejor es apagar la luz ya que los mosquitos acuden a ella. Se puede utilizar mosquiteras para evitar que entren por puertas y ventanas o en los cochecitos de bebé. Además, existen en el mercado lámparas especiales contra los insectos con una luz violeta.

Usar repelentes

Y, finalmente, si tenemos que salir al exterior, al campo o zonas con mosquitos, si es de noche y, sobre todo, si salimos con los niños, hay que usar repelentes. En la farmacia existen numerosos productos, algunos naturales, que ahuyentan a los mosquitos. Los hay en crema, spray, pulseras y otros objetos para poner a los más pequeños de la casa, en roll on, etc.