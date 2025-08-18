El día que Federico García Lorca visitó la Feria de Abril de Sevilla y dijo que estaba «hermosísima»

Tal día como hoy, 18 de agosto de 1936, hace 89 años, militares franquistas acabarían con la vida del ilustre poeta granadino Federico García Lorca en un camino entre los municipios de Víznar y Alfacar (en Granada) a causa de su ideología política y su homosexualidad. Quien fue el autor de obras tan importantes para la Literatura española como La casa de Bernarda Alba, Poeta en Nueva York o el Romancero Gitano, sigue resonando hasta nuestros días no solo entre las generaciones más adultas sino entre todos los jóvenes del país, especialmente en Andalucía, quienes estudian su obra y figura como parte del programa educativo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria.

Federico García Lorca nació en 1898 en Fuente Vaqueros, en Granada, en el seno de una familia acomodada y cuya madre, maestra de profesión, le estimularía el gusto por la Literatura desde bien pequeño. En 1914 se acabaría matriculando en la Universidad de Granada, en las carreras de Filosofía y Letras y Derecho. Sería en este momento cuando Lorca comenzaría a rodearse de algunos intelectuales del momento. En 1919 se trasladó a Madrid, a la conocida Residencia de Estudiantes, para continuar su formación. Fue allí donde conocería a muchos de los compañeros y compañeras de gran renombre en las artes y las letras de España.

Ocho años después, en diciembre de 1927, varios poetas se reúnen en Sevilla para conmemorar los 300 años de la muerte de Luis de Góngora. Este sería el germen de lo que luego se conocería como la Generación del 27, un grupo de artistas e intelectuales que agrupa a escritores como Pedro Salinas, Rafael Alberti, Vicente Aleixandre o Luis Cernuda. También había algunas mujeres cuya historia ha pasado más desapercibida, pero que también forman parte de las escritoras de esta generación como Luisa Carnés, Maruja Mallo o Rosa Chacel.

Lorca en la Feria de Abril

Es en este contexto, rodeado de un ambiente intelectual tanto masculino como femenino en el que predominaban los encuentros literarios y las tertulias y en el que en España se instaura la Segunda República, cuando Federico García Lorca visitaría por primera vez la famosa Feria de Abril de Sevilla.

De este hecho hablan, ilustrativamente, en las cuentas de Instagram @elrincocillodelorca y @federicogarlialorcavive, dos perfiles dedicados a difundir la vida y obra del poeta granadino. En una publicación del pasado mes de mayo aseguran que el 25 de abril de 1935, un año antes de que acabaran con su vida y cuando aun la Feria de Sevilla empezaba en miércoles, Lorca se reunió en la caseta La Venta de los Gatos junto a otros colegas intelectuales de la época. Tal y como expresan desde estos perfiles, «fue en un almuerzo por invitación del abogado y escritor sevillano Santiago Montoto de Sedas, hijo de Luis Montoto, que para la ocasión reunió a sus compañeros de la Tertulia del Arenal».

A esta comida asistirían otros personajes ilustres como Joaquín Romero Murube (poeta), Manuel Cháves Nogales (periodista) o Gustavo Bacarisas (pintor), entre otros. En una carta que el poeta envía a su familia para informarle de su estancia en la ciudad, en la que durmió en el Alcázar, este les explica que ha aprovechado para visitar la Feria de Abril y asegura que «Sevilla está hermosísima».

Fruto de su estancia en la hispalense se tiene hoy una sevillana en la que es el poeta granadino quien le dedica unas dulces palabras a la ciudad:

Sevillanas del siglo XVIII

¡Viva Sevilla!

Llevan las sevillanas

en la mantilla

un letrero que dice:

¡Viva Sevilla!

¡Viva Triana!

¡Vivan los trianeros,

los de Triana!

¡Vivan los sevillanos

y sevillanas!

Lo traigo andado.

La Macarena y todo

lo traigo andado.

Lo traigo andado;

cara como la tuya

no la he encontrado.

La Macarena y todo

lo traigo andado.

Ay río de Sevilla,

qué bien pareces

lleno de velas blancas

y ramas verdes.