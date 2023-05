Una feria para acercar la ciencia a los más pequeños en Sevilla

La Feria de la Ciencia de Sevilla, celebra su edición XXI y se celebra hasta el viernes 12 de mayor en el Palacio de Congresos y Exposiciones. En ella estarán 100 centros educativos y 40 entidades de investigación, universidades, asociaciones, instituciones y empresas.

Esta feria se encuadra dentro de la agenda de Sevilla como Ciudad de las Ciencias que pretende divulgar la actividad de los múltiples equipos científicos e investigadores que desarrollan su labor en la ciudad y que conforman un importante sector académico y empresarial vinculado a los retos del siglo XXI en muchos casos, como el cambio climático, la sostenibilidad y la Agenda 2030.

El mayor de todos los expositores está dedicado al Ayuntamiento de Sevilla y está presidido por un autobús de Tussam que simboliza la transición de los antiguos motores de combustión hacia las nuevas soluciones de hidrógeno o el tranvibús. Además, se encuentran espacios dedicados específicamente al cambio climático de la mano de Emasesa o a la alimentación sostenible con la colaboración de Mercasevilla, que regala piezas de fruta a todos los visitantes.

Junto a las actividades, se ha programado una veintena de acciones dinámicas relacionadas con la pirámide alimentaria, la aparición de azucares en los ultraprocesados, la confección de menús saludables, lámparas de plasma, visualización de campos electromagnéticos o cañones de vórtices, por mencionar algunas. Además de contenidos relacionados con servicios y empresas públicas, en este estand se promociona la programación de Sevilla Joven y de todas las actividades culturales y educativas que el Ayuntamiento propone a la juventud de la ciudad.

Esta muestra está organizada por la Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia y la Fundación Descubre y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla además de la Junta de Andalucía. La cita reunirá los proyectos de divulgación de 6.000 escolares junto a 800 docentes. A ellos se suman otras 700 personas entre investigadores y personal divulgador de centros de investigación, universidades, empresas y otras instituciones científicas de Andalucía como la propia Fundación Descubre, la Universidad de Sevilla y la Pablo de Olavide, el Museo Casa de la Ciencia-CSIC y el Centro Nacional de Aceleradores, entre otras.

Esta edición de la feria más longeva de España se caracteriza por centrarse en temáticas como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, principalmente el dos sobre hambre cero; el doce, sobre producción y consumo responsables, y los trece, catorce y quince sobre acción por el clima, vida submarina y vida de ecosistema terrestres), así como el V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano, que ha sido declarada como actividad de excepcional interés público por la Comisión Nacional. Las disciplinas STEAM también serán protagonistas, con proyectos relacionados con la tecnología, las ingenierías, las matemáticas, el arte, las ciencias sociales y la formación profesional.

También en esta edición y como novedad se celebran charlas con científicos e investigadoras del CSIC, el Hospital Virgen del Rocío, la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide y otros centros de investigación en el espacio 'Asómate a la Ciencia', donde se desarrolla un programa de microconferencias de diferentes temas científicos de actualidad. Entre otras, destacan las 'Un marco europeo de competencias para la sostenibilidad. ECF4CLIM', este jueves 11 de mayo a las 16:00. En este mismo espacio también tendrá lugar el viernes a las 17:30 una charla sobre el libro Papá, ¿cómo se enroscan las caracolas?, a cargo de su autor, Luis M. Escudero, en tanto que posteriormente, a las 18:30 , la embajadora de la NASA en España, Amaya Davis, pronunciará una charla sobre metales inteligentes.

Universidad de Sevilla

La US participa en esta edición con un expositor propio a través del Secretariado de Divulgación Científica y Cultural. En este espacio también estarán presentes los técnicos de la Universidad Europea Ulysseus y distintos miembros del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología. Algunas facultades y escuelas también contarán con stands en los que presentarán, a través de sus investigadores, retos y proyectos de divulgación científica para todos los públicos.

A través del programa Asómate a la Ciencia, científicos de la Universidad de Sevilla impartirán micro-conferencias presenciales en la Sala Ronda. Estos pequeños encuentros están dirigidos al alumnado de 3º y 4º de la ESO y tendrán una duración de 15 minutos aproximadamente. A cada conferencia asistirán unos 150 escolares de centros previamente concertados.

CSIC

En el expositor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas se podrá conocer nueve centros que el organismo tiene en Andalucía. El Museo Casa de la Ciencia de Sevilla, junto a una representación de varios centros e institutos propios y mixtos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Andalucía, participa un año más en la Feria de la Ciencia de Sevilla,

En total, más de 120 stands se reunirán en FIBES para enseñar ciencia y motivar vocaciones científicas. Durante esta cita, nueve centros propios y mixtos del CSIC participarán: el Instituto de la Grasa (IG), el Instituto de Microelectrónica de Sevilla (IMSE-CNM), la Estación Biológica de Doñana (EBD), el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS), el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER), el Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMS), el Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (IBVF), el Instituto de Investigaciones Químicas (IIQ) y el Centro Nacional Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC).

Muchas de las actividades propuestas por el CSIC para la Feria de la Ciencia están coordinadas por el proyecto SUMHAL (Sustainability for Mediterranean Hotspots in Andalusia), cuyos investigadores, mediante talleres divulgativos que ejemplificarán situaciones del día a día de la naturaleza y biodiversidad, acercarán al público a diferentes fenómenos de manera práctica. Las actividades que se desarrollarán en el stand CSIC serán: ¿Sabías que…? / Adivina qué ves / The Biodiverse / Fabrica tu insecto / Charnela: batalla por el río / RRSS de la vida / Estudiando las dietas de los animales: Escatología científica / Gymkana de invertebrados andaluces / Taller de dibujo: Anatomía de los artrópodos / Taller de Geología / ¿Qué es un acuífero? y ¿cómo funciona? (IGME).

Del mismo modo, el proyecto EIT Raw Materials, una comunidad de innovación financiada por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología con el objetivo de garantizar un suministro de materias primas´, estará presente en el stand CSIC con su actividad ‘La maleta didáctica de los minerales’, un taller que acercará a los/as jóvenes a conocer la relevancia de los minerales en el día a día a través de una maleta física y de una virtual.