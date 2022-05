La hamburguesa preferida de Obama ya se reparte a domicilio en Sevilla

La conocida empresa familiar de hamburgueserías Five Guys, que se popularizó por ser la preferida del ex presidente de los Estados Unidos Barack Obama, ha anunciado un acuerdo con Uber Eats para el reparto de sus productos a domicilio a través de la plataforma de delivery en España. Así, desde este miércoles, los usuarios de Uber Eats en Sevilla ya pueden disfrutar de las burger&fries de Five Guys desde sus casas. Los 22 restaurantes que la cadena tiene en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Alicante, Granada, Málaga y Bilbao ya están disponibles en la plataforma de delivery de Uber.

"La llegada de Five Guys a Uber Eats supone un gran paso en nuestro objetivo de ofrecer la mejor selección de restaurantes a nuestros usuarios. Estamos encantados de contribuir al crecimiento de Five Guys en España, ayudándoles a llegar a una mayor base de consumidores gracias a nuestra plataforma", dijo Courtney Tims, directora general de Uber Eats en España.

Por su parte, el director general de Five Guys España y Portugal, Daniel Agromayor, expresa: "Estamos entusiasmados con esta nueva etapa dando ahora la bienvenida a Uber Eats y todos sus usuarios que a partir de ahora podrán pedir a través de esta plataforma una burger de calidad, recién cocinada, con ingredientes frescos sin congelar, de vacuno 100% y customizada para ti. ¿Nuestro objetivo? Llegar a todos los rincones donde estén nuestros fans, a partir de ahora también con Uber Eats".

De acuerdo con los resultados de una encuesta realizada por Uber Eats en 2021, que contó con la participación de más de 20.000 usuarios de la plataforma, la hamburguesa se alzó como el plato favorito de siete de cada diez personas para acompañar eventos deportivos.