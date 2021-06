Five Guys abre hoy su nueva hamburguesería en la Avenida de la Constitución

Five Guys abre hoy un segundo local en Sevilla, en tan solo 18 meses desde el primero. Este nuevo restaurante estará situado en pleno corazón de la ciudad, en la Avenida de la Constitución número 8, y se sumará a su predecesor abierto en 2019 y situado en el centro comercial Lagoh.

Esta inauguración supone un paso más en la consolidación de la compañía a nivel nacional y en la vuelta a la esperada normalidad. Five Guys vuelve a Sevilla con el objetivo de revolucionar el sector de la restauración con sus burgers & fries elaboradas con los mejores ingredientes sin congelar, todos frescos y de calidad, bajo el concepto Better Burger.

Este nuevo restaurante con acento sevillano, situado en la céntrica avenida de la Constitución 8, cuenta con una superficie total de 350 metros cuadrados, de ellos, más de 20 metros cuadrados son de terraza exterior. Además, este nuevo restaurante tiene capacidad para acoger a más de 100 fans de las burgers&fries de Five Guys.

Expansión de Five Guys al sur

Daniel Agromayor, director general de la compañía en España y Portugal, asegura que "la filosofía de Five Guys es sencilla y gira en torno a tres conceptos: frescura, calidad y personalización. Estas tres claves son nuestras diferencias competitivas más importantes y el público sevillano las entiende a la perfección, y valora nuestra autenticidad y frescura. Desde que decidimos desembarcar en la capital andaluz, estuvimos seguros de que aquí se sabría apreciar la calidad, la honestidad y el esfuerzo que ponemos en todos nuestros productos. En nuestros restaurantes no encontraréis congeladores, microhondas o temporizadores, solo productos frescos de calidad y un equipo humano comprometido, que da lo mejor de si mismo".

"Ahora tenemos más ganas que nunca de afrontar los próximos pasos, de seguir creciendo, y apostar por nuestro gran país. Un camino lleno de aventuras que cada vez nos acerca a más fans de la compañía, ¡especialmente a los del sur que nos han recibido siempre tan bien! Nada nos motiva más que llevar las burgers&fries Five Guys a cada rincón de España, queremos compartir nuestro concepto de hamburguesa de calidad y seguir sumando fans a esta familia", apunta Agromayor

Five Guys, empresa familiar propiedad de la familia Murrell, creó el segmento llamado Better Burger en Arlington, Virginia, una hamburguesa elaborada únicamente con ingredientes frescos de calidad, cortados a mano y preparados diariamente, sin congelar y cocinados al momento en una cocina abierta a la vista de los clientes, y customizada para cada fan. Con los 15 toppings gratis disponibles en Five Guys se pueden componer más de 250.000 combinaciones de hamburguesas diferentes.