Indiano: Cocina de altura acariciando Las Setas

Los restaurantes de los hoteles comparten un gran servicio y una cocina extremadamente cuidada. El Intelier Casa de Indias en la Plaza de la Encarnación tiene en el Indiano Plaza un lugar donde disfrutar, además, de las vistas a las Setas. El monumento ha pasado de ser problemático a querido y a convertirse en uno de los emblemas de la ciudad. Desde la terraza de Indiano Plaza no sólo parece que el ruido y el movimiento del centro de Sevilla se detiene, sino que es imposible no dejarse mimar tanto por Ángel como por Jonás, los dos camareros que están pendientes de que nada falte a la mesa de los clientes.

De entrada, ofrece vino de la tierra. Concretamente, Colonia 40, de Colonias Galeón en Cazalla de la Sierra. La primera impresión es toda una declaración de intenciones. Producto de la región para que Sevilla entre por todos los sentidos. La carta es un homenaje al recetario andaluz. Ensaladilla de salmón y encurtidos con mayonesa de mostaza, salmorejo, pero de parmesano, o huevos rotos con gambas de cristal.

Imperdonable levantarse de la mesa sin probar las croquetas de jamón, especialmente suaves y con una bechamel ligerísima. Los quesos andaluces con frutos secos es otra gran sorpresa para el paladar. La comanda estaría incompleta sin marchar un tartar de atún con ajoblanco de anacardos, galanga y coco, rematado con un crujiente de arroz. Y de postre, una peculiar forma de entender la tarta de queso que no dejará indiferente a los más dulceros.

Indiano se divide en varias zonas: el restaurante principal donde degustar de una carta más sofisticada, la terraza, situada a pie de calle, con una carta más desenfadada y la terraza en el ático, el lugar perfecto para disfrutar de una buena bebida y algún que otro picoteo teniendo como vecinos –y casi a la misma altura– a Las Setas.

El horario del restaurante es de lunes a domingo de 13:00 a 15:30 y de 20:00 a 22:30. El de la terraza ático varía. De viernes a sábado está abierto de 14:30 a 23:00 y el domingo, de 14:00 a 22:00.

Indiano Plaza derriba muchos prejuicios para el cliente local, reacio en determinadas ocasiones a frecuentar bares o terrazas de hoteles. A veces está bien mirar la ciudad con ojos de foráneo y dejarse seducir por rincones y momentos como ver anochecer a la altura de Las Setas, disfrutando de los cambios de colores del cielo de la noche de verano en La Encarnación.