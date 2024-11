La apasionante historia de Isabel Ovín, la carmonense que se convirtió en la primera química de España

Hubo un tiempo, hace no tantos años, en que las mujeres no podían acudir a la universidad en España y si tenían el privilegio de hacerlo era después de que sus padres o maridos les hubieran dado permiso para ello. En Sevilla, las primeras que pudieron acceder a la educación superior lo hicieron hace poco más de 100 años y no llegaban a la decena. Entre sus nombre se encuentra el de Isabel Ovín, natural de Carmona y primera mujer licenciada en Química en España.

Su historia

Isabel Ovín nació en Carmona, municipio de la Campiña sevillana, en abril de 1887, en el seno de una familia de padres maestros. Huérfana de padre a muy corta edad, Vicenta, la madre de Isabel, se colocó como asistenta de la marquesa de La Torres y, más tarde, de las hijas del doctor Gregorio Marañón. Este ambiente fue el contexto perfecto para que Ovín comenzara a desarrollar sus inquietudes intelectuales.

Sus estudios en la Universidad de Sevilla comenzarían, precisamente, el 8 de marzo de 1911, cuando se matriculó en la sección de Química de la carrera de Ciencias. Junto a ella lo hicieron otras dos mujeres más pero solo ella consiguió pasar al segundo curso. Isabel Ovín se licenció en el año 1917, convirtiéndose así en la primera mujer de España con este título en Química. Aunque trató de ir a Madrid para continuar su carrera haciendo un doctorado, no pudo hacerlo debido al fallecimiento de su madre y a la falta de solvencia económica. Así pues, Isabel Ovín decide dedicarse a la enseñanza, actividad que ejercería hasta el final de sus días.

Además de esto, también fue concejala en el Ayuntamiento de Carmona entre 1927 a 1929, formando parte de la Comisión de Instrucción Pública Municipal, directora del Instituto Murillo de 1941 a 1945 y recibió la Cruz de Alfonso X el Sabio del Ministerio de Educación Nacional en 1954.

Pero su mayor satisfacción no sería otra sino haber sido la maestra de Manuel Losada Villasante, quien se convertiría en un reputado farmaceútico también carmonense, ganador del Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1995.

La figura de Isabel Ovín permanece activa en la asociación que se creó con su nombre en Carmona en el año 1997 con el objetivo de brindar apoyo y promover la igualdad de género, así como mejorar la calidad de vida de las mujeres en la sociedad actual.