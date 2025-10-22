Jornadas de puertas abiertas en las Reales Atarazanas: Horarios y pases

Las Reales Atarazanas de Sevilla, uno de los monumentos más emblemáticos del patrimonio histórico andaluz, reabre sus puertas al público en unas jorandas de puertas abiertas este jueves, 23 de octubre, tras finalizar las obras de rehabilitación dirigidas por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra; si bien habrá que esperar hasta 2026 para su reapertura definitiva convertidas en un espacio museísticos, entre otras funciones.

El edificio, situado en la calle Temprado, junto al río Guadalquivir y junto al Hospital de la Caridad, podrá visitarse hasta el domingo 2 de noviembre, con acceso libre y gratuito.

Los horarios de visita

Del jueves 23 de octubre al domingo 2 de noviembre de 2025.

De 9:00 a 18:00 horas, todos los días: el último pase comienza a las 17:15 horas.

Entrada gratuita y sin reserva previa.

El recorrido incluye los espacios restaurados del conjunto monumental y los principales elementos históricos conservados, como las cerchas de madera medievales, el muro de barbacana y otros vestigios de la fundición naval original. El itinerario ha sido diseñado para garantizar la seguridad de los visitantes y preservar el edificio, con zonas delimitadas que permiten contemplar la magnitud del conjunto arquitectónico sin afectar a su estructura. La reapertura será inaugurada este jueves a las 9:00 horas por la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, en un acto que marcará el regreso del monumento a la vida cultural sevillana.

¿Cómo llegar?

Las Atarazanas se han rehabilitado como un espacio polivalente para exposiciones, actividades culturales y visitas didácticas, contribuyendo a revitalizar el eje que une el centro histórico de Sevilla con el Guadalquivir. El proyecto ha sido impulsado por la Fundación ‘la Caixa’ y la Junta de Andalucía, y contará próximamente con la programación cultural de la Fundación Cajasol, centrada en la relación de Sevilla con el Guadalquivir y América.

Dirección: Reales Atarazanas de Sevilla, Calle Temprado, 3.

Reales Atarazanas de Sevilla, Calle Temprado, 3. Cómo llegar: a pie desde el centro o mediante las líneas de autobús C3, C4 y 21 (parada Paseo Colón).

El astillero mejor conservado

Levantadas en el siglo XIII, las Atarazanas sirvieron como principal arsenal militar de la Corona de Castilla. Se ubican en el centro de la ciudad, en el barrio del Arenal, junto a la Plaza de Toros de la Maestranza. Con más de 7.000 metros cuadrados de superficie, el inmueble se organiza en amplias naves comunicadas por grandes arcos de ladrillo, testimonio de una historia que supera los ocho siglos.

La intervención ha sido ejecutada por especialistas mediante un proceso minucioso. Las piezas de ladrillo más deterioradas se han sustituido por otras nuevas, integradas con técnicas que mantienen la estética original. El resultado respeta la esencia histórica y, a la vez, incorpora nuevos espacios, entre ellos una sala de exposiciones de diseño contemporáneo. En las zonas de mayor valor patrimonial, los suelos se han resuelto con placas alveolares apoyadas sobre albero, una solución reversible que preserva la memoria del uso original del recinto para la construcción de galeras.