Historias olvidadas por la Historia, en un libro

Extravertida Editorial presenta este viernes 25 de enero, a las 18:30 en el Palacio de Marqueses de La Algaba, la novela La Quimera del Olvido, escrita por el fuentelarqueño afincado en Sevilla Manuel Vilches Morales.

En esta obra, Vilches rescata del olvido acontecimientos silenciados durante décadas en su villa natal, que podrían extrapolarse a cualquier otro municipio del país, de forma que el relato deviene en una metáfora dolorosa de los años más difíciles de este país. Tal como afirma el autor: "Llevo con esta novela de no ficción desde enero de 2016. Me ha costado mucho, ya que se trata de poner en la novela historias reales sin caer en el maniqueísmo de unos contra otros".

Jaime Romero, responsable de la edición, añade: "Es una historia que se desarrolla en la baja Extremadura y la provincia de Sevilla, retratando una época convulsa, la de la preguerra, la Guerra Civil y la larga posguerra española".

Testimonios reales en tiempos de la Guerra Civil

Existen testimonios orales que el autor no ha querido perder plasmándolo en este libro, sin negar su existencia, pues Vilches cuestiona con contundencia: "¿Cómo vas a olvidar aquello que no recuerdas? Ha habido un proceso de amnesia tan duro, incluso que aquellos que lo vivieron no están seguros que lo sufrieron".

El editor asegura que esta novela es "un testimonio de un tiempo amordazado. Unos personajes aplastados por el peso de una época. Una denuncia de la impunidad de los miserables. El hervor de la rebeldía siempre frustrada en los años de la canalla. Un amor condicionado por la mezquindad de la Historia. Y todo, bajo la mirada compasiva del autor, que se compadece del sufrimiento de toda una generación".

"Este libro no es una novela más sobre la Guerra Civil que tanta tinta ha derramado ya. Se trata, más bien, de una viaje hacia el pasado, hacia las propias raíces. Puede que ese retorno sea pura arqueología emocional, una excavación en la memoria en busca de sentimientos y emociones", comenta el escritor Antonio Jiménez Casero en el prólogo del libro.

Una novela con música en la biografía de Manuel Vilches

Tras haberse presentado el pasado 29 de diciembre en Fuente de Arco (Badajoz) llega a Sevilla la última novela publicada por Extravertida en su colección Naginata, caracterizada porque en toda novela viene incluido un enlace en el que se pude escuchar la banda sonora que el propio autor ha elegido en Spotify y se puede descargar su versión electrónica junto a la adquisición de un ejemplar.

La escritora sevillana Elena Marqués será la encargada de presentar en el Palacio de los Marqueses de La Algaba al autor y su obra.

Manuel Vilches Morales nació en Fuente del Arco, Badajoz, en 1960. Es Licenciado en Filología Anglogermánica y profesor de Inglés en el I.E.S. Julio Verne de Sevilla. Autor de numerosas obras, ha obtenido el Premio Internacional de Novela Corta Giralda, de la Asociación Artística y Literaria Itimad.

Tiempo atrás, fue finalista sucesivo al Premio Alfonso Cossío de Relatos Cortos del Ateneo de Sevilla (en 2003 y 2004). Colabora con frecuencia en recitales poéticos de la capital andaluza, y en revistas locales de la Campiña Sur extremeña, su comarca de origen.