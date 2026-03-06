Malandro reivindica la cocina de cuchara en el tercer día de nuestro calendario de tapas de Cuaresma

Un clásico de vigilia para el tercer día del calendario de tapas de Cuaresma en Sevilla

La Cuaresma en Sevilla también se saborea a través de la cocina. Durante estas semanas, bares y restaurantes recuperan recetas tradicionales ligadas a la vigilia, platos de cuchara que forman parte de la memoria gastronómica de la ciudad. En el tercer día de nuestro calendario de tapas de Cuaresma visitamos Malandro, un restaurante situado junto a la Real Maestranza que combina su apuesta por el producto y las brasas con una propuesta especial de guisos para esta época del año.

El establecimiento, dirigido por Álvaro Díaz, nace con la intención de ofrecer un espacio donde el cliente sea el centro de la experiencia. La ubicación, en pleno corazón de Sevilla, y una decoración cuidada forman parte de un concepto que busca crear un ambiente especial alrededor de la gastronomía. Su cocina se caracteriza por el respeto al producto y por una brasa contemporánea que define gran parte de su carta.

Sin embargo, con la llegada de la Cuaresma, el restaurante introduce una propuesta gastronómica pensada específicamente para estas semanas. La idea es recuperar sabores tradicionales y ofrecer a los clientes recetas que evocan la cocina de siempre, aquella que durante generaciones ha marcado el calendario culinario sevillano.

Las espinacas con garbanzos, protagonistas de la Cuaresma

Entre las propuestas más representativas de esta temporada destacan las espinacas con garbanzos, la tapa que Malandro mantiene durante toda la Cuaresma y que se convierte en el plato protagonista de estas semanas. Se trata de una de las recetas más emblemáticas de la gastronomía sevillana de vigilia, presente tanto en los bares de la ciudad como en muchas cocinas familiares.

Las espinacas con garbanzos, uno de los guisos más emblemáticos de la Cuaresma sevillana, protagonizan la propuesta de Malandro en el tercer día de nuestro calendario gastronómico / Malandro

En Malandro elaboran este plato siguiendo una receta tradicional, cuidando el equilibrio de sabores y la textura que caracteriza a este clásico. Las espinacas se combinan con los garbanzos en un guiso lleno de matices, donde las especias y el sofrito aportan profundidad al conjunto. El resultado es un plato contundente, reconfortante y muy ligado a la identidad culinaria de Sevilla.

Esta tapa se puede encontrar durante toda la temporada tanto en la planta superior como en la inferior del restaurante, convirtiéndose en una de las opciones más buscadas por quienes quieren disfrutar de un sabor auténticamente cuaresmal.

Un calendario de guisos que cambia cada semana

Además de esta propuesta fija, Malandro ha diseñado un calendario de platos que va cambiando a lo largo de la Cuaresma. La intención es ofrecer diferentes guisos tradicionales semana a semana, permitiendo a los clientes descubrir nuevas recetas durante todo el periodo previo a la Semana Santa.

El recorrido gastronómico comienza con las pochas con almejas, un plato que combina la suavidad de la legumbre con el sabor del mar. La semana siguiente llegan las verdinas con langostinos de Huelva, una receta que une producto de calidad y tradición culinaria.

A partir de ahí, la propuesta continúa con guiso de bacalao con tomate, una elaboración muy vinculada a la cocina de vigilia. Después aparecen las patatas con chocos y pescado de roca, un plato marinero con mucho carácter. Finalmente, el calendario se cierra con el tradicional potaje de vigilia, uno de los guisos más representativos de la gastronomía de Cuaresma.

Con esta rotación semanal, Malandro busca recuperar la cocina de cuchara en una época en la que estos platos han sido siempre protagonistas. Una forma de rendir homenaje a la tradición gastronómica sevillana y de ofrecer a los comensales una experiencia distinta cada semana.

Así, entre brasas, producto de calidad y guisos de temporada, el restaurante se suma a la celebración culinaria de la Cuaresma en Sevilla con una propuesta que mira directamente a la cocina de siempre.