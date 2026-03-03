Toros y Universidad: una suma oportuna en el ruedo maestrante

El eco de las faenas de Morante de la Puebla -máximo intérprete del pasado ciclo abrileño- seguía resonando bajo la carpa instalada en el inmenso ruedo sevillano, el mismo que también vería salir camino de la Puerta del Príncipe a David de Miranda en una feria que, de alguna manera, también marcó el final de una era. Pero en el acto de anoche también se enseñaba el comienzo de otras cosas: era la primera vez que Marcelo Maestre León, teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza, presidía una sesión en la que también se estrenaba la nueva rectora, Carmen Vargas, la primera mujer que ha vestido la muceta de terciopelo negro en la Universidad Hispalense.

Se trataba de premiar la excelencia en el ruedo y la academia delante de las fuerzas vivas;subrayar la cultura del esfuerzo y materializar, un año más, esa feliz simbiosis entre la Universidad y el mundo del toro bajo el amparo de la Real Maestranza de Caballería que volvió a renovar sus votos de servicio a la sociedad a través de la inquebrantable lealtad a la Corona que alienta la esencia de una institución que reparte su radio de acción entre la beneficencia, el mecenazgo cultural y la promoción de la tauromaquia y el arte ecuestre. El retrato de Felipe VI, Hermano Mayor efectivo del Cuerpo, presidía el acto con el uniforme grana y plata. Ése era el vertice...

Marcelo Maestre habló del toreo como “reserva natural de asombro y entusiasmo” y mencionó conceptos como “esfuerzo” y “vocación” para hilar dos estratos tan aparentemente distantes como la tauromaquia y la Universidad en un mundo necesitado de excelencia en el que puso como espejo la Corona. Era el turno de la rectora que aludió al equilibrio entre la tradición y la renovación; de la continuidad histórica de dos instituciones como la Hispalense y la Maestranza. “Aquí se reconocen trayectorias distintas; las del ruedo y las del aula pero con un denominador común: el rigor”, sentenció Vargas.

Tocaba entregar los premios: Morante de la Puebla había sido declarado autor de la mejor faena, también del mejor toreo de capote, aunque costaba recordar cual de sus recitales había sido el más destacado en el comienzo de su año de esplendores. David de Miranda, ya lo hemos dicho, fue el único matador que traspasó el mítico arco de piedra siendo declarado triunfador absoluto de la Feria de 2025. El elenco de matadores premiados lo completaba el diestro palaciego Pepe Moral, galardonado como autor de la mejor estocada.

En el apartado de las cuadrillas se reconoció la labor del subalterno Juan Sierra durante toda la feria y del banderillero José Chacón como autor de los mejores pares de banderillas del ciclo. Como mejor picador fue premiado Juan Francisco Peña. No hay que olvidar que el jurado de la Maestranza había otorgado la clásica Copa Pequeña de Plata correspondiente al mejor toro lidiado en la Feria al ganadero Santiago Domecq por el juego de Anárquico. Juan Pedro Domeq, por su parte, recogió la Copa Grande de Plata que subrayaba el juego de la mejor corrida. En el mismo envite, los novilleros Julio Aparicio, Javier Torres Bombita y Manuel Domínguez recogieron el flamante vestido de torear, el capote de paseo y la capa de brega que regala la Real Maestranza de Caballería a los triunfadores del ciclo de promoción de nuevos valores que se celebra cada verano.

Y aunque la máxima atención había estado en los toreros, ese protagonismo se complementaba con la larga lista de alumnos universitarios egresados en 2025, 13 mujeres y 13 hombres, que habían merecido el reconocimiento de la corporación nobiliaria por su excelencia académica realzando ese doble carácter taurino y universitario a un acto que constituye el escaparate más amplio y reconocible de la Real Maestranza de Sevilla de cara la ciudad.