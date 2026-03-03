Las imágenes de la entrega de los Premios Universitarios y Taurinos de la Real Maestranza

Era la primera vez que Marcelo Maestre León, teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza, presidía una sesión en la que también se estrenaba la nueva rectora, Carmen Vargas, la primera mujer que ha vestido la muceta de terciopelo negro en la Universidad Hispalense. Se trataba de premiar la excelencia en el ruedo y la academia delante de las fuerzas vivas;subrayar la cultura del esfuerzo y materializar, un año más, esa feliz simbiosis entre la Universidad y el mundo del toro bajo el amparo de la Real Maestranza de Caballería, que volvió a renovar sus votos de servicio a la sociedad a través de la inquebrantable lealtad a la Corona que alienta la esencia de una institución que reparte su radio de acción entre la beneficencia, el mecenazgo cultural y la promoción de la tauromaquia y el arte ecuestre.