Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza
Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza / Juan Carlos Muñoz

Las imágenes de la entrega de los Premios Universitarios y Taurinos de la Real Maestranza

Toros y Universidad: una suma oportuna en el ruedo maestrante

Era la primera vez que Marcelo Maestre León, teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza, presidía una sesión en la que también se estrenaba la nueva rectora, Carmen Vargas, la primera mujer que ha vestido la muceta de terciopelo negro en la Universidad Hispalense. Se trataba de premiar la excelencia en el ruedo y la academia delante de las fuerzas vivas;subrayar la cultura del esfuerzo y materializar, un año más, esa feliz simbiosis entre la Universidad y el mundo del toro bajo el amparo de la Real Maestranza de Caballería, que volvió a renovar sus votos de servicio a la sociedad a través de la inquebrantable lealtad a la Corona que alienta la esencia de una institución que reparte su radio de acción entre la beneficencia, el mecenazgo cultural y la promoción de la tauromaquia y el arte ecuestre.

Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza
1/41 Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza
2/41 Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza
3/41 Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza
4/41 Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza
5/41 Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza
6/41 Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza
7/41 Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza
8/41 Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza
9/41 Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza
10/41 Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza
11/41 Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza
12/41 Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza
13/41 Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza
14/41 Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza
15/41 Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza
16/41 Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza
17/41 Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza
18/41 Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza
19/41 Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza
20/41 Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza
21/41 Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza
22/41 Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza
23/41 Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza
24/41 Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza
25/41 Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza
26/41 Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza
27/41 Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza
28/41 Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza
29/41 Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza
30/41 Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza
31/41 Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza
32/41 Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza
33/41 Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza
34/41 Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza
35/41 Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza
36/41 Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza
37/41 Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza
38/41 Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza
39/41 Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza
40/41 Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza
41/41 Premios Universitarios y Taurinos de La Real Maestranza / Juan Carlos Muñoz

También te puede interesar

Lo último

stats