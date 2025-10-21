Mamografías gratuitas en estos dos pueblos de Sevilla para fomentar la detección precoz del cáncer de mama

Uno de los stand instalados en La Rinconada, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama.

Los ayuntamientos de La Rinconada y La Algaba han puesto en marcha sendas campañas de cribado y prevención dirigidas a mujeres de sus municipios, reforzando su compromiso con la salud pública y la detección precoz de esta enfermedad.

El Ayuntamiento de La Rinconada, a través de sus áreas de Salud e Igualdad, vuelve a activar por tercer año consecutivo su Proyecto para la Prevención del Cáncer de Mama, que combina diagnóstico y concienciación.

El programa contempla la instalación de una unidad móvil equipada con mamógrafo digital directo, donde se realizarán mamografías a mujeres nacidas entre 1978 y 1988, un grupo de edad que no está cubierto por el Servicio Andaluz de Salud.

Las interesadas podrán inscribirse desde este lunes en el Centro Municipal de Información a la Mujer (calle Alberto Lista, en San José) o en el Centro Cívico Los Silos (calle Manuel de Rodas, en La Rinconada). Allí se les asignará día y hora para la prueba, que se llevará a cabo durante la primera semana de noviembre. Los resultados podrán recogerse en el mismo centro donde se formalizó la inscripción.

Por su parte, el Ayuntamiento de La Algaba ha anunciado una campaña de cribado de cáncer de mama dirigida a mujeres de entre 40 y 49 años empadronadas en el municipio.

Las interesadas deberán inscribirse del 20 al 24 de octubre en la Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC), en horario de 9:00 a 14:00 horas, y los miércoles también de 17:00 a 19:00 horas. La participación se realizará por orden de inscripción.

Desde el consistorio algabeño se subraya que esta actuación "constituye una medida de prevención fundamental que permite detectar precozmente la enfermedad y mejorar el pronóstico de quienes la padecen".

Ambos municipios sevillanos muestran así su implicación activa en la lucha contra el cáncer de mama, promoviendo políticas públicas que priorizan la detección temprana, el acompañamiento a las afectadas y la sensibilización social sobre la importancia de los controles periódicos.