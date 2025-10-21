Proyecto Hombre reconoce a 25 instituciones y empresas que participan en su plan de becas

La sede de la Fundación Cajasol ha acogido un desayuno de trabajo para reconocer el apoyo de instituciones y empresas que se han sumado al Plan de Becas para el tratamiento de personas sin recursos de la Fundación Proyecto Hombre Sevilla. Una gran oportunidad para intercambiar opiniones entre quienes participan en un programa que supone una gran ayuda para aquellos usuarios de Proyecto Hombre que están en grave riesgo de exclusión social. Desde que comenzó este plan en noviembre de 2014 se han otorgado 397 becas para otros tantos usuarios. De hecho, de las entidades que forman parte de este programa hay 16 que colaboran desde hace más de cinco años de forma ininterrumpida.

Entre los asistentes al encuentro, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que acudió con Manuel Alés. Como anfitriones estuvieron el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, el presidente de la Fundación CES Proyecto Hombre Sevilla, Antonio Fragero y la directora de Proyecto Hombre Sevilla, María de los Ángeles Fernández en una reunión a la que acudieron los presidentes y hermanos mayores de hasta 25 instituciones, que habitualmente vienen colaborando con la Fundación Proyecto Hombre Sevilla.

La última vez que se realizó este encuentro fue en 2020 con la intención de agradecer a las entidades colaboradoras su participación en el programa de becas y, al mismo tiempo, que sirva como punto de intercambio. Entre las instituciones presentes estaban el Ayuntamiento de Sevilla, Cáritas y la Fundación Cruzcampo. Tres de los fundadores de la Fundación Proyecto Hombre. Mediante este programa de becas las entidades aportan el coste del tratamiento de una persona o varias en Proyecto Hombre, por lo que de esta manera se puede llegar a más personas. "Tenemos varios retos de futuro como la falta de percepción de existencia de problemas de droga que existe hoy en día. Ya no aparece como una de las preocupaciones porque se enmascara con otras cosas y se ha disfrazado de cosas más toleradas. Hay que dar respuesta a temas como la patología dual, las adicciones entre los jóvenes y las mujeres especialmente vulnerables o las personas sin hogar", explicó María de las Ángeles Fernández.

Entre los asuntos que preocupan a Proyecto Hombre y en los que está actualmente trabajando está la puesta en marcha de una prevención eficaz de las adicciones, "que hay que hacer con programas validados por los expertos en este tipo de situaciones para conseguir que los jóvenes no desarrollen comportamientos adictivos", aseguró la directora.