X Torneo de Golf Proyecto Hombre Sevilla en el Real Club Sevilla Golf

El Real Club Sevilla Golf ha vivido un año más uno de los Torneos de golf solidarios de referencia en Sevilla, el que se realiza a beneficio de Proyecto Hombre Sevilla. Este año la recaudación se ha destinado a la campaña de sensibilización y prevención Actúa, desde el marco de trabajo que Proyecto Joven realiza en la entidad.

Como es tradición ya en este torneo, con el entrañable recuerdo siempre a Enrique Osborne Isasi, fallecido en 2020, quien fue patrono de esta entidad y dedicó gran parte de su vida a apoyar a Proyecto Hombre Sevilla en todas sus actividades. El Torneo de nuevo volvió a despertar gran interés con la participación de numerosos jugadores y logrando concentrar a un gran número de asistentes posteriormente en la celebración de la entrega de trofeos en el Club.

El público en el Real Club de Golf / M. G.

Con más de 160 participantes, el Torneo de Golf Proyecto Hombre tuvo lugar durante toda la jornada del viernes en formato de juego stableford individual con salidas consecutivas desde las 8:00 horas, con 18 hoyos patrocinados por diferentes empresas.

En cada categoría se otorgaron tres premios (primero, segundo y tercero), además del Trofeo Scratch, el Trofeo al Mejor Senior (señoras y caballeros; no acumulable), a la bola más cercana al Hoyo 13 (no acumulable), al drive más largo Hoyo 13 (no acumulable).

Como cada año, fue fundamental la labor del equipo de voluntarios de la asociación, colaboradores y jugadores de golf que un año más, junto con el equipo del Real Club Sevilla Golf, hicieron posible que esta iniciativa solidaria resultara todo un éxito.

Dos de los premiados en el X Torneo de Golf Proyecto Hombre Sevilla 'Enrique Osborne' / M. G.

Ya por la noche, más de 200 personas asistieron al cóctel y entrega de premios a los ganadores del Torneo, además del tradicional sorteo de los numerosos regalos cedidos por los patrocinadores.

El Torneo de Golf Proyecto Hombre Sevilla este año ha contado con el patrocinio de firmas como Torrent, RSM, Plainsur, Vilamoura Golf, Grupo Galia, Catunnambú, Fundación MAS, Trillo, Ybarra, Amorino, Rio Vega Tansporte y Almacenaje, Lexus Sevilla, Saica Pack, The Yago Foundation, MAIO Martínez Escribano, Caja Rural del Sur, Palmares Ocean Living and Golf, Obando, Glow Up, Instituto Español, VicriSur, Cinco Jotas y Quimersa.

Proyecto Hombre Sevilla

Proyecto Hombre en Sevilla a lo largo de su historia a más de veinte mil personas y a sus familias. En estos más de 30 años, esta Entidad ha sido un referente en el tratamiento de adicciones. Continúa acogiendo en sus diferentes programas residenciales y ambulatorios a todo tipo de personas con problemas de abuso de sustancias, pero además ha ido creando líneas de trabajo específicos para jóvenes y adolescentes, con o sin sustancias, mujeres vulnerables con problemas de adicción, así como personas con patología dual. Eventos como éste, suponen evidenciar desde la mayor solidaridad posible, el apoyo de la sociedad civil sevillana a Proyecto Hombre Sevilla.