Seis maneras de viajar sin salir de casa durante la cuarentena del coronavirus

Van pocos días desde que se hizo oficial el estado de alarma y la permanencia en casa para evitar contagios por el coronavirus todavía es llevadera. Muchas son las opciones que empresas y particulares han ideado para mantener a la población entretenida durante el aislamiento, como pueden ser los entrenamientos deportivos virtuales o la libre lectura on line. Ahora que disponemos de más tiempo libre en casa, se nos abre un amplio abanico de actividades que podemos hacer para aprovecharlo. En este contexto… ¿qué mejor que viajar alrededor del mundo sin salir de la comodidad de nuestro hogar? Civitatis, compañía on line de visitas guiadas, excursiones y actividades en español en los principales destinos del mundo, propone seis planes para no aburrirte estos días.

Recetas para recorrer el mundo

Una actividad de lo más entretenida y enriquecedora es adentrarse en la cultura de otros países a través de su cocina. Un plan tanto para hacer solo como en familia que te permitirá explorar nuevos mundos y conocer cómo es la gastronomía de otros lugares. Sólo con harina y huevo podremos hacer auténtica pasta italiana; si tienes arroz a mano, prueba a hacer tu propia versión del shushi japonés y, si te gustan los retos, intenta hacer ceviche peruano.

Una buena serie siempre ayuda

Revivir los episodios de series tus favoritas o avanzar en esa serie pendiente permite abstraerse por un momento de la realidad y viajar a otros lugares, ya sean de ficción o de nuestro mundo. Juego de tronos, Stranger Things o Peaky Blinders son un imprescindible para muchos, pero si eres un enamorado de Londres, te proponemos The Crown, que te guiará por el Palacio de Buckingham o, en el caso de Italia, The Young Pope para un recorrido por la Capilla Sixtina.

El momento perfecto para editar fotos

En muchas ocasiones, llegamos de viaje y tenemos en el carrete del móvil una gran cantidad de fotos con las que no sabemos qué hacer. Revive tu experiencia aprendiendo a editarlas Es un gran momento para realizar algún curso on line de edición de fotografía y profundizar en la materia, crear filtros propios o aprender a manejar la luz. Viaja por tus recuerdos y explora nuevas posibilidades para tus próximos viajes.

Leer para descubrir nuevos mundos

Un buen libro siempre nos arrastra a universos paralelos en los que poder sumergirnos. Aprovecha para leer un gran clásico Shakesperiano como Romeo y Julieta y trasladarte a la antigua Verona, al Japón de entreguerras con Memorias de una Geisha o a los mundos fantásticos de Harry Potter partiendo desde Londres hacia Hogwarts reuniéndonos en el andén 9 ¾.

Preparar el primer viaje para cuando todo vuelva a la normalidad

No está de más si comenzamos a pensar en futuros lugares a los que viajar. Todo el que lo desee, tiene a su disposición más de 60 guías de viaje de Civitatis con consejos, lugares que visitar, información sobre el transporte, alojamiento o lista de actividades de destinos como Ámsterdam, Egipto, Bali o Las Vegas. Cuando todo vuelva a la normalidad volveremos a recorrer el mundo, esta vez de forma responsable y ejerciendo un turismo sostenible.