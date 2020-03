¿Qué puedes hacer en casa para sobrellevar la cuarentena por coronavirus?

Pasar tiempo con uno mismo a veces puede resultar complicado, pero también necesario, ante todo este tiempo en casa nos sirve para reconectar con nuestros sentimientos y pensamientos. Plantéate nuevas metas, pasa el tiempo con las personas que viven contigo, reflexiona sobre el camino y las decisiones que has tomado, haz cambios, busca lo que te haga feliz.

Podemos tomarnos estas circunstancias como una oportunidad para escucharnos y disfrutar de nosotros mismos, para hacer aquello que llevábamos tiempo posponiendo por otras ocupaciones, para aprender algo nuevo o explotar alguna cualidad que nos mantenga la mente activa.

Estas son algunas ideas que podrás llevar a cabo sin salir de casa, ¡Ánimo!

Prepara tu spa personal

Una ventaja de pasar tiempo en casa es que nuestra piel estará libre de agentes externos y de contaminación, por lo que es el mejor momento para llevar a cabo una rutina de belleza con cinco pasos indispensables y sanear nuestro rostro de impurezas y polución. Prepara un spa en casa y relájate durante un rato.

Uno de los elementos que no pueden faltar en un salón de belleza son las mascarillas, pero no te preocupes, no tendrás que salir para conseguirlas. Las mascarillas caseras son la opción perfecta para elaborar productos de belleza con ingredientes naturales; además, aprenderemos sobre las propiedades de cada uno y los beneficios que proporciona a nuestra piel.

Es muy buena idea ya que podemos hacerlo a diario, de esta manera dedicaremos parte de nuestro tiempo a mimarnos y a relajarnos sin pensar en nada más. Al igual que con el rostro, nuestro cabello también necesita cuidados. Ahora que tienes más tiempo, puedes aprovecharlo para fabricar tus propias mascarillas caseras para lucir pelo bonito, o para cambiar hábitos que hacen que tu cabello crezca tal y como te gustaría.

Aprende nuevas técnicas de maquillaje

¿Cuántas veces has querido recrear ese maquillaje perfecto de alfombra roja y no has tenido tiempo? el momento es ahora. Saca el máximo partido a tus productos, juega con las nuevas tendencias de maquillaje y explota tu creatividad.

Sí, es una buena idea que te pongas ese tutorial de Youtube y aprendas cómo se hace un ahumado, o un eye crease. Limpia tus brochas, y apuesta por esas sombras de colores vibrantes que nunca pensabas que irías a utilizar ¡puede ser que te lleves una sorpresa!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝔸𝕟𝕒 𝔼𝕝𝕧𝕒 𝕄𝕒𝕜𝕖𝕦𝕡 (@anaelvamakeup) el 5 Abr, 2019 a las 8:43 PDT

Atrévete con la manicura creativa

Hacernos las uñas puede ser de las actividades más relajantes y entretenidas que podemos hacer, al igual que la moda o el maquillaje la manicura, y la pedicura, nos deja nuevas tendencias con las que decorar nuestras manos.

Es hora de investigar cual es tu estilo, qué colores se llevarán esta temporada, cuáles son los diseños más atrevidos y jugar con todos los elementos como auténticas/os nail artists.

Explora tu vena de estilista

Conocer tu armario a la perfección puede salvarte de caer en la rutina de elegir siempre las mismas prendas, por eso ahora que tenemos un poco más de tiempo analizar nuestra ropa y crear nuevos outfits es la mejor opción.

Podemos probar combinaciones que nunca nos habíamos imaginado guiándonos por las nuevas tendencias de primavera, ¿quien sabe si se convertirá en nuestro look favorito?. Si quieres ir más allá, haz fotografías a cada conjunto y guárdalas en tu galería como si tuvieras un armario virtual. Incluso crea una carpeta con fotos de prendas que tengas ganas de combinar y desarrolla tu creatividad para futuros looks.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Soriano (@msorianob) el 7 Mar, 2020 a las 4:36 PST

Además, puedes utilizar este método para deshacerte de las prendas con las que ya no te sientes cómoda/o y decidir qué hacer con ellas. En estos momentos hay muchas posibilidades, como donar o vender, pero también puedes probar a customizar tu ropa y darle un aspecto totalmente distinto.

Do It Yourself

Es el momento de las manualidades, del hacerte tu misma ese kimono al que no paras de darle vueltas desde hace varias temporadas, redecorar tu casa pintando un espejo, marco o cualquier artículo que merece una segunda vida pero que ya estás harta de ver.

Tira de Pinterest, hay tantas ideas que te será difícil escoger, seguro que alguna puedes hacer con cosas que tengas en casa.

Haz recetas deliciosas

Desgraciadamente no podremos disfrutar este año de la primavera como nos gutaría, pero podemos sentir en casa una de las partes favoritas de esta época del año para muchos: la Cuaresma y la Semana Santa. Puedes hacer en casa esos dulces típicos de esta época del año.

La variedad de recetas es infinita pero sin duda las más demandadas son las famosas torrijas de leche, galletas fritas rellenas de flan y los tradicionales pestiños a la miel. Todas ellas son muy fáciles de hacer y conseguiremos convertir esta cuarentena en días de Cuaresma un poco diferentes.

También es fundamental encontrar recetas saludables con ingredientes que tenemos todos en casa, así evitaremos salir lo máximo posible, por ello te proponemos cinco recetas de ensaladas para comer rico y sano.

Si eres más de recetas calientes no dudes en innovar con los ingredientes, la cocina es una de las artes más versátiles y que más juego nos puede dar. No te puedes perder esta receta de espaguetis al ajillo con gulas y gambas.

El deporte en casa es posible

Hacer deporte mantiene la mente activa, es importante que consigamos rutinas de ejercicio para estar en forma estos días en los que seguir el ritmo en el gimnasio es imposible. En Youtube existe una variedad muy amplia de rutinas para todos los gustos y necesidades, desde una tabla de abdominales o para tonificar glúteos hasta tutoriales de yoga o clases de baile.

Una de las expertas en este sector es Patry Jordan en su canal gymvirtual, dónde podrás encontrar infinitas posibilidades para hacer ejercicio en casa.

Sigue buscando inspiración para la Feria

Este año el Real de la Feria tendrá que esperar para ver los trajes de volantes más deseados, lo que significa que tenemos tiempo de sobra para elegir el look perfecto inspirándonos en todo lo que ha sucedido en moda flamenca durante estos meses.

Vuelve a echar un vistazo a los diseños que han desfilado en las pasarelas de We Love Flamenco y Simof y crea nuevas ideas, pronto tendremos la oportunidad de lucirlas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Johanna Calderón (@johannacalderon_design) el 11 Mar, 2020 a las 6:52 PDT

Gracias a las tendencias de la temporada flamenca 2020 tenemos recursos suficientes para empezar a preparar nuestros estilismos más feriantes. Los trajes de noche, el uso de pasacintas, enaguas de colores, mantones artesanales pintados a mano, los vestidos camiseros o los estampados más atrevidos son algunas de las propuestas de los diseñadores.