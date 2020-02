Todas las fotos y crónicas de SIMOF 2020 ¡no te pierdas ningún desfile!

Si no has podido asistir a SIMOF 2020, o simplemente quieres recordar ese desfile que te encantó, o ver las creaciones de tu diseñador de moda flamenca favorito, has llegado al lugar indicado, y es que esta es la recopilación de todos los desfiles de la pasarela flamenca, en fotos, y las crónicas diarias de cada jornada.

Jueves 20 de enero

Los desfiles de Emprende Lunares daban el pistoletazo de salida al Salón Internacional de la Moda Flamenca 2020, en la mañana del jueves se vieron las creaciones de las firmas emergentes, a los que le seguía una jornada vespertina con diseñadoras de la talla de Aurora Gaviño o Pilar Vera. En la crónica del primer día de SIMOF puedes enterarte de todos los detalle de los desfiles. Y a continuación, todas las galerías gráficas de las firmas.

Viernes 31 de enero

La segunda jornada de SIMOF comenzaba con el Certamen de Jóvenes Diseñadores, los desfiles colectivos daban paso a los de los diseñadores profesionales, que mostraron sus propuestas en la pasarela de moda flamenca. Aquí puedes leer la crónica del viernes de SIMOF 2020.

Sábado 1 de febrero

En el sábado de SIMOF, la flamenca más pura se funsionaba con la tendencia, tal y como te contamos en la crónica del día. Diez fueron las marcas que expusieron sus propuestas para la temporada flamenca de 2020, trayéndonos las ganas de feria, romerías y primavera.

Domingo 2 de febrero

El broche de oro a cuatro jornadas de desfiles llegaba el domingo. En un dia cargado de moda flamenca fueron once firmas las que llenaron la pasarela de volantes, además de los desfiles colectivo de Málaga de Moda y Mof&Art. Te dejamos todas las fotos para que no te pierdas.