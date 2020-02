El broche de oro perfecto para la XXVI edición del Salón Internacional de la Moda Flamenca

Este 2 de febrero se ha puesto fin a una nueva edición del Salón Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF) con 12 propuestas de reconocidos diseñadores que apuestan por la tradición y por la flamenca de toda la vida. Sin duda, esta última jornada ha estado cargada de sentimiento y vuelta a los orígenes en todas las colecciones.

Todos los diseñadores buscan con sus creaciones conseguir realzar la belleza de la mujer con diseños elegantes y favorecedores que se crean a partir de tejidos de calidad. La moda flamenca es un arte por el que viven todos y cada uno de estos profesional y que año tras año nos sorprenden con nuevas inspiraciones e historias.

En el 'Firmamento' de Yolanda Moda Flamenca

"¿Hay algo más único y espectacular que una estrella en el firmamento?" con esta pregunta nacía la colección de la firma sevillana Yolanda Moda Flamenca, que daba comienzo a la última jornada de la pasarela SIMOF 2020.

Con la idea de hacer sentir a la flamenca como una mujer única entre la variedad, la firma homenajea a su fiel clienta que lleva a su lado 40 años. Han buscado que el vestido gane movimiento y comodidad a base de estructuras voluminosas en mangas y volantes y poco peso en los tejidos bielásticos, sin abandonar las gasas y viscosas. Además, se juega con diferentes formas de escotes.

En cuanto a la paleta de colores, los clásicos negro y rojo están muy presentes en esta nueva colección, además de una gama de morados que hace hincapié en el malva, una de las tendencias que nos deja esta temporada de pasarelas flamencas. Destacan también los azules y el camel, junto a los estampados vivos y alegres que rompen con fuerza la estética del traje liso.

Para los complementos se decanta por el clásico dorado en forma de círculo o lágrima, sin quitarle protagonismo al mantoncillo colocado al estilo propio de la marca.

Málaga de Moda aterriza en SIMOF

Nueve han sido los diseñadores malagueños que presentaron sus colecciones en el desfile colectivo de Málaga de Moda. Jorge Sánchez, Pilar Arregui, José Galvañ, F de Frank, Teressa Ninú, Rocío Bellido y Rocío Montserrat en la pasarela profesional, y las diseñadoras Esperanza Guillén y Ada Gutiérrez en SIMOF EGO, formaron parte de este proyecto joven que nace con el objetivo de impulsar la calidad y el talento que existe detrás de los creadores de la ciudad de Málaga. Actualmente más de un centenar de firmas y diseñadores de alta costura están presentes en la marca.

De Lunares y Volantes y su estilo único

La firma a la que dan vida Margarita Rosales, directora comercial, y Conso Delgado, directora creativa, acude por tercer año SIMOF con Dime que me quieres, una propuesta que apuesta por la belleza femenina de la mujer flamenca y la potencia con vestidos de corte ajustado, marcando la figura de la mujer, y con volantes de gran volumen para que el movimiento de la flamenca no pase desapercibido.

Para sus diseños han elegido texturas bioelásticas para mayor comodidad, organdí y brocados, además de incorporar el moaré como novedad. La gama cromática que desfila por la pasarela deja un rastro de aguas marinas, turquesas, fucsias, malvas y negros, con pinceladas de dorado gracias a los complementos tan vistosos.

Un viaje por la cultura marinera

A las 14:30, la diseñadora Rosa Monteagudo Peula llegaba a la pasarela con su nueva propuesta, Agua Salada, una colección inspirada en el mar y en todo el universo que lo rodea. Rosa Monteagudo Peula se ha dejado llevar por el olor a sal, por las noches veraniegas representadas con tejidos naturales y el color blanco. Seguidamente, la diseñadora interpreta el agua del mar con tejidos brillantes, evocando los rayos del sol al posarse sobre ella, y con colores verdosos y turquesas.

La firma termina su colección sumergiéndose hasta el fondo marino, lleno de oscuridad y luz al mismo tiempo. Para ello, ha usado lentejuelas en tonos corales y verdes. Por otro lado, Samuel Ortega vuelve a ser el encargado de los complementos en esta colección.

'Puntada a puntada', el amor por la moda flamenca

Manuela Romero se inició en este oficio hace 10 años gracias a su madre, y hoy quiere transmitir al público un recorrido de 60 años bordando a mano, puntada tras puntada.

El desfile ha sido un homenaje a su trayectoria, un recopilatorio de grandes mantones, sus mejores obras y diseños exclusivos. Destaca, sin duda, la calidad del bordado y la estética tan marcada de la firma gracias al gusto de la diseñadora por la pintura.

Destaca entre los tejidos el crespón bordado en seda con una amplia gama de colores, predominan los motivos florales desde la rosa hasta las amapolas, pasando por lirios, dalias, calas, nardos y un sinfín de ellas, además de sus destacados abanicos que imitan el encaje y el especial mantón goyesco.

'Iris', una colección a todo color

Iris es la colección del diseñador cordobés Francisco Tamaral quien, tras 21 años de trayectoria en el mundo de la moda flamenca presenta una propuesta que tiene el color y el concepto "costura" como hilo conductor.

En cuánto a las formas, principalmente se sirve de línea lápiz con amplios volúmenes en hombros y falda, pequeñas pinceladas de vestidos cocktail y fiesta con aires flamencos. Los talles muy marcados predominan en cada diseño. Las faldas están realizadas con un corte que proporciona gran vuelo a la vez que ligereza, aportando comodidad.

Para los tejidos Francisco Tamaral utiliza una mezcla de texturas teniendo los tejidos lisos como base y superposición de guipures, brocados, tules, trabajos de acolchado pespunteados, tanto en volantes como en cinturones y en detalles de algunas piezas, y bieses de organza cosidos en anillas. La colección se basa en un trabajo de cortes horizontales alternando distintos tejidos, pasamanería y bieses brillo mate.

Hace uso de una gama cromática completa en la que todos los colores posible tienen cabida en cada diseño incluyendo el negro y el blanco. Los complementos más destacados son los pendientes de cristal.

Un recorrido por la 'Tradición sevillana'

Tradición sevillana es la colección de las Hermanas Serrano, que comenzaron en la moda flamenca hace más de quince años. Se decantaron por ella porque la más hermosa de las tradiciones sevillanas para ellas es, sin duda, el traje de flamenca: volantes, lunares estampados, chorreras, mantones, mantillas...vuelven a esta edición con la idea de mostrar la tradición con un toque actual inspirado en la mujer andaluza.

Destacan entre los tejidos las sedas, georgette, encajes y popelines teñidos principalmente de negro y realzados por los voluminosos complementos en dorado y pedrería.

Vacaciones en Roma por María Ramírez

La piú bella es la colección 2020 de María Ramírez, inspirada en la película de Audrey Hepburn Vacaciones en Roma, la algecireña presenta faldas con volumen, trajes desmontables y transformables, que toman como base la Italia de los años 50. Mujer moderna, adaptación del traje de flamenca a una mujer fuerte, con personalidad, que busca lo diferente.

Cada traje de flamenca es único, por ello, en cada creación trasciende el sentido de la transformación y el mestizaje, mezcla de culturas, de influencias flamenca y de fiesta. El concepto es poder utilizar nuestros trajes de diferentes formas en distintos eventos.

Faldas de tul desde la cintura, monos y trajes desmontables que se transforman en invitada. Tul, tejidos ajustables al cuerpo, transparencias, encajes y plumetti. Los materiales no pesan buscando el volumen con ligereza. El malva, rojo, blanco y negro, fucsia, verde agua y tonos tierra componen la paleta de colores.

Inspiración eclesiástica para 'Oh my God!'

La firma vanguardista de moda flamenca Sergy & Tapiju presenta Oh my God!, una colección que toma como inspiración los hábitos e indumentarias eclesiásticas para introducirlos en trajes de flamenca que se alejan de los cortes tradicionales, pero en los que no faltan volantes innovadores y llenos de volumen. Crean su propio concepto de glamour celestial, en creaciones muy atrevidas.

Los colores van desde el verde oscuro, morado, rojo pasando por el negro y blanco, adornados con encajes y transparencias, en trajes de flamencas llenos de provocación complementados con cruces, rosarios XL y pendientes exagerados.

Carmen Latorre se inspira en Gustav Klimt

La firma de Mairena del Alcor, que lleva más de 35 años en el mundo de la moda flamenca, ha tomado la inspiración para su colección 2020 del pintor austriaco Gustav Klimt. El juego de colores, el acuarelado de sus tejidos, en la evolución de los tonos dentro de un mismo traje de flamenca puede verse la reminiscencia al simbolismo del artista.

El vanguardismo se apodera de esta colección donde los volantes se funden en espirales de distintas texturas, con tejidos muy ligeros donde predominan las sedas estampadas y el biolastán, en un puzzle de lunares y estampados.

La diversidad de Rosa Pedroche

Gloria Bendita, así se llama la colección 2020 de Rosa Pedroche, que muestra a una flamenca valiente, fiel a sus raíces y a la moda flamenca pero que no deja de innovar. Desde burkas de flecos y el negro como base, pasando por accesorios como los baberos joya y a sus vestidos de fiesta e invitada con aires flamencos que conquistan al público.

Los hermanos Pedroche, Rosa y Fran, dirigen la firma que su madre fundara hace más de 45 años y trabajan en desfiles que se convierten en una experiencia de moda a partir del traje regional que mejor se adapta a la tendencias, y que sigue una línea de tejidos y diseños sofisticados para flamencas actuales y distinguidas. Terciopelo, mikado, punto con lúrex, lentejuelas, brocados, en una gama de color que no olvida el dorado, ocre ni los flúor, y toma forma en estampados de lunares, floreados y arriesgando con el animal print.

'El traje de flamenca', un símbolo de artesanía

La Asociación de Diseñadores de Moda y Artesanía Flamenca de Andalucía, que se compone en la actualidad por 14 grandes firmas del sector de la moda flamenca y complementos de toda Andalucía, ha puesto el broche de oro a una edición llena de éxito con el propio traje de flamenca como inspiración.

El traje regional es el gran embajador de la cultura andaluza y fiel a sus raíces, es un traje vivo, que se renueva continuamente sin haber perdido por ello su principal funcionalidad festiva. Ha experimentado modificaciones según la moda de cada época al igual que los mantones y complementos, aunque Mof&Art continúa con esa fórmula artesanal que hoy por hoy conservan sus diseñadores miembros.