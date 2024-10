La marca de moda atemporal andaluza Sam N. Man se afianza en el mercado con la apertura de su nueva tienda en Sevilla

Sam N. Man es un hombre contemporáneo que huye de las corrientes pasajeras, con personalidad y carácter atemporal. Así se presenta en Sevilla la marca con presencia en Tarifa, Málaga, Marbella, El Rompido o Madrid, reflejando a través de sus colecciones ese hombre de espíritu libre y singular. En la tarde del miércoles, 23 de octubre, tuvo lugar la inauguración de su tienda-experiencia en la calle Blanca de los Ríos 4; la casa de Sam, una casa del sur, con olor a Mediterráneo y un trato cercano con el cliente, donde encontrar la nueva colección otoño/invierno de moda masculina, kids, y mujer.

Pablo Romero, CEO y director creativo, presentó la nueva colección La Mer en Hiver en Sevilla. Desde 2014 sus diseños han encontrado un lugar en el mercado de la industria de la moda, gracias a sus diseños inspirados en el Sur y el mar. Sam N. Man apuesta por tejidos sostenibles y tintes naturales, que se hacen realidad en talleres locales con productores de cercanía, con los que trabaja desde hace una década, en los comienzos de la marca. Cuida hasta el último detalle, centrándose especialmente en la paleta de colores. Destacan sus camisetas o las chaquetas worker, una prenda icónica de la marca, unisex, versátil y combinable.

Sus colecciones, tal y como destacó Pablo Romero están inspiradas “en los tonos mediterráneos y oceánicos, abanderando un estilo de vida sureño, relajado y alegre”. En su Estudio de Creaciones, Pablo ha creado conceptos como Born in the South, La Côte Mediterranee, Le Bleu Ocean o Playa Chica, punto de encuentro entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico y que resume a la perfección el sentir de una marca de estilo único que “pretende transportarnos a aquellos momentos idílicos de las vacaciones, regresar al lugar donde el tiempo no pasa”.

Una tarde playera con soul&swing en pleno centro de Sevilla, fue el ambiente que se respiró en la nueva apertura de Sam N Man, entre invitados, influencers y unas cervezas Victoria.

La expansión de la marca busca afianzarse en el sector de la moda masculina, femenina e infantil y espera cerrar el año con una facturación cercana a los 3 millones de euros.