Mayores de la residencia Gerón en Sevilla celebran su propio certamen de belleza con los participantes de Míster Global España

Una jornada cargada de emoción y belleza intergeneracional en la residencia de mayores de la Fundación Gerón en Sevilla. Entre aplausos, música y sonrisas, el centro se celebró el certamen Miss y Míster Gerón 2025, una cita muy especial en la que los protagonistas fueron los propios residentes, acompañados por los jóvenes participantes del certamen Míster Global España y del Festival de la Belleza de España, celebrado en la ciudad.

El evento comenzó con una demostración de pasarela a cargo de los modelos del certamen nacional, quienes ofrecieron una breve clase práctica para que los mayores pudieran familiarizarse con el ritmo y el desfile. Minutos después, cada residente fue desfilando por la alfombra roja del patio del centro, acompañado por un o una modelo profesional, ante la atenta mirada de un jurado muy especial, compuesto también por otros residentes. Las valoraciones no solo tuvieron en cuenta el porte o la elegancia, sino también la simpatía, la energía y, sobre todo, la ilusión.

La jornada se desarrolló en un ambiente de auténtica celebración, que culminó con un almuerzo compartido entre residentes, modelos y personal del centro. El evento forma parte de las actividades organizadas dentro del modelo de Atención Centrada en la Persona, que la Fundación Gerón aplica en sus centros. Se trata de un enfoque pionero que apuesta por el envejecimiento activo y por mantener a las personas mayores conectadas con la vida, su entorno y la comunidad.

“El objetivo es que nuestros residentes sigan desarrollándose como ciudadanos activos, con actividades significativas que estimulen su autonomía, combatan la soledad no deseada y fortalezcan su autoestima”, explican desde la dirección del centro.

El evento no solo dejó imágenes emotivas, sino también vínculos reales entre generaciones, y una poderosa reivindicación: la belleza no tiene edad. Y tampoco la capacidad de emocionarse, de disfrutar, de aprender y de compartir. En la residencia Gerón lo han demostrado con creces, convirtiendo una mañana cualquiera en un desfile de vida.