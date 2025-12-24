El Mercado de los Remedios encara la Nochebuena entre compras de última hora y productos estrella

El Mercado de los Remedios afronta hoy, 24 de diciembre, su jornada más intensa del año. Desde primera hora de la mañana, los pasillos se llenan de vecinos que ultiman las compras para la cena de Nochebuena, en un ambiente marcado por las prisas, pero también por la cercanía y la confianza en los comerciantes de toda la vida. El bullicio constante confirma que, aunque muchos planifican con antelación, una parte importante de los clientes sigue dejando lo esencial para el último momento.

En los puestos no hay descanso. Los vendedores despachan encargos, atienden peticiones improvisadas y aconsejan a quienes llegan con dudas de última hora. Algunos clientes buscan completar el menú; otros necesitan una alternativa rápida para no fallar en la mesa familiar. Todos comparten un mismo objetivo: que la cena de esta noche esté a la altura de una celebración que sigue siendo la más importante de la Navidad.

Marisco y pescado, protagonistas de las mesas navideñas

En el puesto de pescado, Sebastián explica que el marisco vuelve a liderar las ventas. "La gamba es lo que más se vende, seguida del langostino", señala. La alta demanda y la escasez de producto han provocado un aumento notable de los precios, una situación habitual en estas fechas. Aun así, el marisco sigue siendo imprescindible en muchas mesas. En cuanto al pescado, las merluzas, los pescados para horno y los calamares son los más solicitados, especialmente estos últimos para preparar platos tradicionales como los calamares rellenos.

La merluza es el pescado estrella de las navidades / Carolina Rojas

Los hábitos de compra son variados. Hay quienes se adelantan semanas e incluso meses para congelar el producto y evitar agobios, y quienes esperan hasta hoy para decidir. "Siempre hay clientes rezagados que lo dejan para lo último”, comenta Sebastián. Esta combinación de previsión y urgencia define la jornada, en la que cada minuto cuenta y los puestos trabajan a pleno rendimiento.

En el puesto de carne y platos preparados, María del Carmen confirma que los productos estrella son el pavo trufado y el pollo relleno, junto al cordero lechal, las perdices y los consomés. Muchos clientes encargan con antelación estas elaboraciones, mientras que otros recurren hoy a soluciones ya preparadas. "Hay gente que viene el mismo 24 buscando qué poner en la mesa", explica, una escena que se repite cada año.

La campaña de Navidad está siendo positiva y los precios se mantienen relativamente estables, con ligeras subidas en algunos productos. Más allá de las cifras, lo que destaca es la fidelidad del cliente. En Nochebuena, muchos vecinos vuelven al mercado de siempre, al puesto de confianza, para asegurar que nada falle. Hoy, como cada 24 de diciembre, el Mercado de los Remedios se convierte en el corazón de la Navidad sevillana.