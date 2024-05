Las mujeres, reinas del Alcázar de Sevilla

La historia del Real Alcázar con voz y ojos de mujer durante una visita nocturna donde el tiempo se para en un palacio lleno de vida. En este caso, la XII edición de las visitas teatralizadas están llenas de curiosidades y nombres de Mujeres olvidadas en la historia contadas por la compañía Teatro Clásico de Sevilla.

Las representaciones serán los jueves y viernes de mayo a octubre, días a los que se unirá el sábado a partir del mes de julio. Las entradas están a la venta en la web oficial www.alcazarsevilla.org. Cada día de representaciones habrá cuatro pases con un aforo de 45 personas en cada uno de ellos. Se celebrarán un total de 60 noches de funciones, con un total de 240 pases, y 10.800 entradas ofertadas. Los pases comenzarán a las 21:00 de mayo a septiembre, y a las 20:00, en octubre. A partir del mes de julio también se representará los sábados, y contará con audioguía específica para la visita teatralizada en inglés.

Una oportunidad única para acercarse a uno de los monumentos más visitados de Sevilla de un modo diferente, pero sobre todo, curioso. Porque hay muchos detalles de la época en cada una de las mujeres que sirven de guía al palacio en un guion donde Alfonso Zurro con sus textos y la dirección de Juan Motilla consigue que el visitante también viaje en el tiempo.

Cada rincón de los jardines y los palacios del monumento se descubren de un modo diferente a travésde seis personajes históricos (más o menos) vinculados al Real Alcázar.

La bienvenida ya es toda una sorpresa con la mujer arrendadora del Corral de Comedias en el Patiod de la Montería. Habla del teatro de entonces, de cómo se construyó el palacio y de cómo era la socieda de entonces.

Itimad, esposa de Almutamid, recuerda sus amores con el rey poeta. No todas son nobles. Especialmente reveladora es la Herradera, partera de Isabel la Católica y vecina de la calle Feria a la que llamaron en 1478 para el nacimiento del príncipe Juan.

María de Portugal, mujer de Alfonso XI y madre de Pedro I casi coincide con doña Leonor, la amante de su esposo. Porque en esto de los líos de matrimonios no se libraban ni los reyes antiguos. Germana de Foix, mujer de Fernando el Católico tras enviudar de la reina Isabel, también cuenta cómo vivió en el Real Alcázar.Pero no todo eran reinas. María de Navas la Trufaldina, bailarina de la compañía Los Trufaldines aporta la frescura de las mujeres artistas y nómadas, libres aunque "no muy bien vistas".

La duquesa de Montpensier, María Luisa Fernanda de Borbón, y Cecilia Böhl de Faber, Fernán Caballero, son las encargadas del final de la visita. La duquesa de Montpensier recuerda desde el Real Alcázar el poder que tenía en Sevilla y cómo vivió las intrigas de la época mientras que Cecilia Böhl de Faber recuerda cómo bajo el seudónimo de Fernán Caballero –escribir no era para mujeres– escribió la obra Real Alcázar de Sevilla. Además, tendrán protagonismo una serie de personajes de ficción, que ambientarán la obra.