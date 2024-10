El verdadero origen de la festividad de Halloween y dónde celebrarlo en Sevilla

Cada 31 de octubre y, últimamente, también en las vísperas a esta fecha, se celebrar la popular "noche de los muertos" o "Halloween". Aunque esta fiesta no sea tradicionalmente española, aunque sí lo es el Día de todos los Santos, cada vez son más las personas que deciden celebrarla en nuestro país.

Añadiéndose a esta tradición en Sevilla se organizan numerosos eventos por estas fechas para conmemorar este día. Uno de los más famosos es la fiesta de Halloween de Isla Mágica pero lo cierto es que no es lo único que se puede hacer por la ciudad.

El origen de Halloween

La palabra Halloween es una versión abreviada de la frase 'All Hallows’ Eve' o 'All Hallows’ Evening' (la Noche de Todos los Santos, en español).

El origen de Halloween se remonta a un antiguo festival pagano celebrado por los celtas hace 2.000 años llamado Samhain. El festival, que tenía lugar en la zona de Reino Unido, Irlanda y el noroeste de Francia, se celebraba el 1 de noviembre para conmemorar el inicio del invierno y el fin de la cosecha. Para los celtas el Samhain era una época en la que, según su creencia, las almas de los muertos regresaban al mundo de los vivos para visitar sus hogares.

A pesar de que se tenga conocimiento de esta festividad, no hay muchos registros documentales sobre cómo celebraban Samhain los celtas. No obstantes en la sabiduría popular se ha transmitido que encendían hogueras en las cimas de las colinas para ahuyentar a los malos espíritus. Y es ahí, precisamente, donde empezaría la tradición de usar disfraces, cuando los pobladores se ponían máscaras para no ser reconocidos por los fantasmas que se creía que estaban presentes.

Truco o trato

La tradición del truco o trato, la popular frase que dicen los más pequeños para obtener alguna golosina, comenzó en algunas zonas de Reino Unido e Irlanda. La gente iba de casa en casa pidiendo panes pequeños llamados “pasteles del alma" a cambio de una oración. Al igual que los niños y niñas, los adultos también iban de puerta en puerta pidiendo comida y bebida a cambio de una canción o baile.

Los inmigrantes de Irlanda y Escocia llevarían la festividad de Halloween a Estados Unidos en el siglo XIX mientras que los inmigrantes haitianos y africanos llevaron creencias vudú sobre gatos negros, fuego y brujería. Estas dos costumbres se unirían para crear una de las fiestas más famosas del país americano. Para el siglo XX, Halloween se había convertido en una de las principales festividades de Estados Unidos y con el paso de los años, sobre todo hacia comienzos del siglo XXI ya se habría extendido a la mayoría de países del mundo, especialmente a Europa y Sudamérica.

Celebrar Halloween en Sevilla

Isla Mágica

Durante los días previos al 31 de octubre y a lo largo de ese mismo día la hispalense acogerá multitud de eventos relacionados con esta fiesta. Uno de los más famosos es el que tiene lugar en Isla Mágica, que estará haciendo actividades especiales durante todo el mes de octubre con motivo de esta fiesta.

Elrow Sevilla

También en Sevilla tendrá lugar el festival de música electrónica Elrow, edición especial Halloween, que se celebrará el 1 de noviembre en el Estadio de la Cartuja.

Escapes Room

Otro de los planes más solicitados para estas fechas son los Escapes Room con temática de terror. En Sevilla hay multitud de ellos con historias oscuras y diferentes grados de dificultad.

Sevilla de ultratumba

Se trata de un conjunto de rutas guiadas en la que contarán historias reales cuyo protagonista es la muerte. El precio de esta actividad es de 9 euros y el recorrido discurrirá por algunas de las calles de la ciudad que antiguamente fueron cementerios, por algunos edificios con leyendas oscuras y por lugares con historias teneobrosas.