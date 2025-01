El origen del famoso té matcha y dónde probarlo en Sevilla

Quienes sean usuarios habituales de redes sociales como Instagram y Tik Tok habrán podido comprobar cómo desde hace unos años se ha popularizado un tipo de bebida japonesa de color verde intenso de la que se dice, tiene propiedades reguladoras del colesterol, el nivel de azúcar en sangre y mejora el tránsito intestinal. Su nombre es matcha y tiene su origen en Japón, aunque recientemente es el té que más se ha popularizado fuera de este país. Como peculiaridad, además de sus beneficios, este té conlleva una preparación que parece todo un rito y que requiere tiempo y un poco de paciencia, pero cuyo resultado es una bebida que cientos de personas reclaman en muchas cafeterías y tiendas de té en todo el planeta.

Sevilla también cuenta con múltiples sitios donde es posible saborear un buen té matcha y aunque su sabor no gusta a todo el mundo, cada vez son más personas las que lo están sustituyendo por el tradicional café.

Qué es el matcha y cuál es su origen

Matcha es un tipo de té verde oscuro que se muele con piedra para obtener un polvo fino con el que, posteriormente, se elabora la bebida. Se procesa a partir de hojas de té tencha, a diferencia del té sencha japonés. El hecho de que se consuma el polvo permite cuatro veces más de antioxidantes y todas las vitaminas de sus brotes.

El té tiene sus orígenes en China. Fueron los monjes japoneses que viajaron a China entre los años 800 y 900 d. C. quienes lo llevaron hasta su país tras hacerse con algunas semillas. Con el paso de los siglos nacería la tradición del té en Japón, concretamente el té de Uji, una región al sur de Kyoto que era apta para producir té. La calidad del té matcha, que se comenzó a moler en polvo, siguió desarrollándose en el país japonés hasta los métodos de cultivo y preparación más sofisticados que se conocen en la actualidad.

Cómo preparar un matcha

Al presentarse en polvo, el matcha es un té que requiere de una preparación especial en la que no basta con hervir el té en agua. De esta manera, para hacerlo es necesario añadir el polvo en un cuenco, verter agua sobre él a unos 80 grados y que no haya hervido (para que no se pierdan sus propiedades) y batir energicamente la mezcla con un batidor de bambú o, en su defecto, con uno eléctrico, de forma que se una el agua con el té. Una vez batido, ya estaría listo para beber con agua o, si se prefiere, con un poco de leche.

Dónde tomarlo en Sevilla

En Sevilla existen varias cafeterías en las que es posible tomar un delicioso té matcha. Generalmente suele estar en las cartas de las cafeterías de especialidad y se sirven tanto con agua como con leche o bebida vegetal. Algunas de las que sirven estas bebidas son:

