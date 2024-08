Planes para agosto en Sevilla que no te puedes perder

El primer fin de semana de agosto Sevilla acoge algunas muestras, conciertos y teatros, especialmente por la noche, para amenizar las jornadas de los días de verano. Estos son algunos de los planes culturales que pueden hacerse por la ciudad en los próximos días:

Visita nocturna al Palacio de las Dueñas

El Palacio de las Dueñas abre sus puertas durante las noches de verano los próximos días 8 y 22 de agosto para conocer toda su historia.

Durante la visita guiada nocturna de 90 min aproximadamente, los asistentes podrán disfrutar de un recorrido por su edificio, el patio y los disferentes salones, de sus colecciones artísticas y conocer a sus más insignes habitantes como María Teresa de Silva Álvarez de Toledo, la que fuera retratada por Goya, Antonio Machado o Cayetana Fitz-James Stuart. La visita también discurrirá por sus jardines.

El encuentro tendrá lugar a las 21:00 horas, ambos días, con un precio de 16 euros.

Noches de verano en los Marqueses de La Algaba

El Palacio de los Marqueses de La Algaba acogerá este viernes, 2 de agosto, el concierto de mñusica antifua La Voce del Tempo.

La voce del tempo, estrenará un originalísimo programa, Marco Polo: Un viaggio per il trescento, dedicado a la música en 2 tiempos de este explorador, y que seguirá musicalmente la estela de los lugares exóticos y las culturas vibrantes que marcan la Ruta de la Seda.

Las noches de verano en Los Marqueses de La Algaba se celebrarán todos los miércoles, jueves y viernes hasta septiembre a las 21:30 horas, excepto el jueves, 5 de septiembre, que será a las 20:30 horas.

La entrada es completamente libre hasta completar aforo.

Cine de verano Asómate al Patio

El Patio de la Diputación de Sevilla alberga, como cada semana, sus sesiones de cine de verano que en esta ocasión dedica a la película María Montessori, del director Léa Todorov.

París, año 1900. Lili d'Alency es una popular cortesana que esconde un secreto. Su hija Tina nació con una discapacidad y la mantiene alejada para proteger su carrera y su reputación. Pero el día que se ve obligada a tener que cuidar de ella, Lili decide marcharse a Roma para comenzar una nueva vida. Allí conoce a María Montessori, una doctora que está desarrollando un revolucionario método educativo para trabajar con los llamados 'niños deficientes' y que años después se convertirá en una de las pedagogías mejor valoradas en todo el mundo: el 'Método Montessori'.

La película se podrá ver hoy, 2 de agosto, a las 22:15 horas y el precio de la entrada es de 4,50 euros.

Taller "Artefacto: una casa objeto"

En este taller, que tendrá lugar en el espacio CaixaForum de Sevilla, se convierten las estructuras de madera del artefacto en un collage que va tomando la forma de una casa-objeto. Bajo la inspiración en la película de los arquitectos Ray y Charles Eames, House: After five years of living (1955), se descubre que una casa tiene una doble forma, ya que actúa como contenedor y como contenido. Jugando con los bloques geométricos, se exploran los conceptos de espacio, volumen, forma y color.

En este taller los participantes podrán activar todas las piezas que componen el artefacto y reinventar con sus propuestas el concepto de casa. Esta propuesta artística es obra de Regina Giménez, artista plástica que investiga la estética de las representaciones gráficas. Además de su producción pictórica, realiza collages sobre papel, obras textiles y trabaja otros materiales y técnicas como el metacrilato o la fotografía. El taller se podrá realizar de miércoles a domingo, de 11:30 a 14:30 horas, hasta el 1 de septiembre. La entrada es libre hasta completar aforo. .