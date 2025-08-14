Planes irresistibles para el fin de semana del 15 de agosto en Sevilla

La ciudad de Sevilla se prepara para sobrellevar los días de calor con los mejores planes del verano, a pesar de las altas temperaturas. El fin de semana del 15 al 17 de agosto en Sevilla, incluyendo el viernes que es festivo en algunos lugares de España, la hispalense ofrece algunos planes al fresco de la noche o en espacios cerrados climatizados perfectos para disfrutar sin tener que soportar lo más de 35 grados que hará durante las horas centrales del día.

Cine de verano Lo que queda de ti

El patio de la Diputación de Sevilla proyectará, este viernes 15 de agosto, el largometraje Lo que queda de ti, de Gala Gracia, que también firma el guion. Protagonizada por Laia Manzanares (Sara) y Ángela Cervantes (Elena), la película dura 91 minutos y es una coproducción entre España, Portugal e Italia, realizada en español.

Tras la muerte repentina de su padre, Sara renuncia a su prometedora carrera como pianista de jazz en Nueva York para regresar a su hogar en los Pirineos oscenses. Junto a su hermana, hereda una granja y un rebaño de ovejas. Mientras Elena opta por vender y cerrar esa etapa, Sara decide honrar el legado familiar, enfrentándose a la culpa, el dolor y la búsqueda de sentido en un entorno rural cargado de simbolismo. La película se podrá ver a las 22:15 horas y el precio de la entrada es de 4,50 euros.

Visita nocturna al Palacio de las Dueñas

El Palacio de las Dueñas abre sus puertas durante la noche para hacer visitas guiadas de una hora y media de duración con expertos de empresas locales, guías oficiales e historiadores, a la luz de los candiles o con puntuales recitales de poesía.

Durante la visita, los asistentes podrán disfrutar de la historia del edificio, sus colecciones artísticas y conocer a sus más insignes habitantes como: María Teresa de Silva Álvarez de Toledo, la que fuera retratada por Goya, Antonio Machado o Cayetana Fitz-James Stuart. El itinerario de la visita permitirá conocer los espacios más significativos del edificio, visitando el patio y los salones de la planta baja. Los visitantes podrán disfrutar de un paseo por sus fastuosos jardines a la luz de los candiles. Una experiencia única donde poder descubrir uno de los palacios más importantes de la ciudad de Sevilla. Estas visitas podrán realizarse los jueves hasta el próximo 28 de agosto a las 21:00 horas. El precio es de 22 euros por persona.

Ceremonia Toro Nagashi

Un verano más, el municipio sevillano de Coria del Río organiza la ceremonia Tōrō Nagashi, una tradición japonesa que tendrá lugar el 15 de agosto para velar por las almas y desear la paz en el mundo. Esta cita tendrá lugar a las 20:30 horas en el Paseo Carlos de Mesa, concretamente en el monumento Yashiro en Orilla, conocido como «Templo de las almas», levantado por el artista japonés Kiyoshi Yamaoka, para después depositar farolillos en el Guadalquivir. El evento es gratuito.

Curso Música y Cine en sintonía

El espacio CaixaForum de Sevilla acoge el curso Música y Cine en sintonía, un taller en el que los más pequeños crearán su propia pieza audiovisual a partir de la exploración con la música, el sonido y las técnicas de edición de vídeo. Combinando imágenes con distintas sonoridades se conseguirá cambiar el sentido de las imágenes y jugar con las diferentes emociones que transmiten.

Para terminar el taller se pondrán en común nuestras creaciones para que sean los espectadores, las otras familias, quienes pongan palabras al resultado final. Esta actividad tiene una duración aproximada de una hora y media y se realiza de viernes a domingos del 1 al 31 de agosto en diferentes horarios según el día de la semana. Se trata de un taller gratuito previa reserva el día anterior.