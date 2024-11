El mapa de los pueblos más infravalorados de España: este es el de Sevilla

España cuenta, en todas sus provincias, con un total de más de 8.100 pueblos repartidos por todo el territorio nacional. Aunque algunos de ellos sean muy mediáticos y conocidos debido a las riquezas culturales, históricas, gastronómicas... que se pueden encontrar en ellos, lo cierto es que hay una amplia gama de municipios españoles que pasan más desapercibidos pero que son auténticas joyas.

Por este motivo, la revista Viajar ha elaborado un listado con aquellos pueblos de España que están más infravalorados y que, como sostienen desde el medio, son "localidades que no suelen recibir visitantes y son poco conocidas a nivel nacional", o que incluso quedan "ensombrecidos por algunas localidades aledañas". También hay otros que, sencillamente, no basan ni han basado su economía en el turismo y no cuentan con infraestructura para ello, por lo que su existencia es más desconocida.

El más infravalorado de Sevilla: Aznalcázar

De todos los pueblos que hay en la provincia de Sevilla, muchos de los cuales con una riqueza histórica y arquitectónica sin igual, en la prestigiosa revista Viajar se han decantado por reseñar la localidad de Aznalcázar, ubicada en el Aljarafe sevillano, a solo 25 kilómetros de la capital de provincia.

Tal y como sostienen en Viajar, Aznalcázar es "uno de los enclaves más bonitos de la provincia". A través de este pueblo cercano a la provincia de Huelva transcurre el Parque Natural de Doñana en el que los pinares y las lagunas forman un paisaje mágico. "En su interior, es obligatorio visitar la plaza del Cabildo y la Iglesia de San Pablo", comentan en el citado medio, "entre otros enclaves que hacen de este un sitio único del que se debería hablar más a menudo".

Los pueblos más infravalorados de Andalucía