Sevilla, elegida la tercera mejor ciudad del mundo

La ciudad de Sevilla ha vuelto a situarse en el mapa internacional de destinos de primer nivel. Según un reciente reportaje publicado por el prestigioso periódico británico The Telegraph, la capital andaluza ocupa el tercer puesto en el ranking “The World’s Greatest Cities”, elaborado por 15 escritores del medio.

Este reconocimiento se produce apenas unos meses después de que el mismo periódico destacara a Sevilla como la mejor ciudad de Europa, consolidando su posición como un destino imprescindible para viajeros de todo el mundo.

The Telegraph, fundado en 1855, es uno de los diarios más influyentes del Reino Unido, reconocido por su periodismo de calidad y sus análisis profundos en temas de cultura, política y viajes. Su sección de viajes es especialmente valorada por ofrecer reportajes que combinan información práctica con experiencias subjetivas y emotivas de los destinos.

El ranking "Las 15 mejores ciudades del mundo" se elaboró preguntando a los escritores del periódico qué define “una gran ciudad”. Según el artículo, los criterios no fueron “métricas insípidas y medibles como población o número de líneas de metro, sino emoción, memoria y recuerdos afectuosos”. Entre las ciudades seleccionadas, Sevilla se coloca solo por detrás de París y Nueva Orleans.

El artículo destaca los múltiples encantos de la capital hispalense: desde los naranjos introducidos en el siglo X, hasta el Alcázar, "cuya arquitectura colonnada y jardines exquisitamente cuidados superan cualquier representación televisiva". El reportaje también subraya la gastronomía sevillana, centrada en las tapas, y menciona lugares emblemáticos como la Taberna Coloniales, donde los visitantes pueden disfrutar de platos sencillos pero memorables.

El artículo aconseja visitar Sevilla fuera de los meses más calurosos, resaltando que marzo a mayo es la temporada ideal, "aunque la ciudad mantiene su atractivo incluso durante el invierno, gracias a su clima soleado y a la gran variedad de atracciones": la Plaza de España, el Metropol Parasol, la Plaza del Cristo de Burgos, los bares de flamenco y la cerveza Cruzcampo. Como señala Ben Ross, autor del reportaje: "Honestamente, la lista es interminable. Probablemente, lo mejor sea dejar de leer y simplemente ir".

Sevilla, entre las grandes del mundo

El ranking completo de “The World’s Greatest Cities” se completa con Zúrich, Roma, Buenos Aires, Helsinki, Nom Pen, Ámsterdam, Hong Kong, Fez, Múnich, San Francisco, Dubái y Londres, lo que sitúa a Sevilla en un selecto grupo de destinos que destacan por su capacidad para generar experiencias memorables.

Con esta nueva distinción, Sevilla reafirma su prestigio internacional y confirma que su atractivo no se limita al ámbito europeo, sino que se proyecta en una escala global, consolidándose como un referente de arte, historia y cultura.