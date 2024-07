Qué hacer en Sevilla este fin de semana

Conciertos, cine y procesiones religiosas para disfrutar a lo largo del fin de semana en Sevilla:

La capital hispalense recibe al aclamado Manuel Turizo

El domingo 14 de julio, Manuel Turizo será la estrella invitada en el Icónica Santalucía Sevilla Fest, como parte de la programación en honor al territorio colombiano.

Guiado por su intuición musical, Manuel Turizo se ha destacado como un artista con una notable habilidad para componer y una gran capacidad para innovar en el género urbano y la música latina.

Desde su debut en 2016, ha mostrado su amplio gusto musical y la influencia de la década de los 2000 en sus trabajos como cantautor.

Sus álbumes ADN y Dopamina incluyen éxitos como Una lady como tú, Culpables y Quiéreme mientras se pueda. Su reciente tema La Bachata lo ha llevado a los primeros lugares de las listas de canciones más escuchadas a nivel mundial, ampliando su audiencia más allá de Latinoamérica y alcanzando popularidad en países como España y los Estados Unidos. Actualmente, tiene más de 13 millones y medio de seguidores y cerca de 38 millones de oyentes mensuales en plataformas como Spotify.

Icónica Santalucía, en su IV edición, invita a Manuel Turizo para homenajear a Colombia

A nivel de premios y nominaciones, ha estado en el panel de los Premios Nuestra Tierra, Los 40 Music Awards o los Premios Grammy Latinos.

Se ha ganado poco a poco el respeto del panorama y ha demostrado su versatilidad musical al colaborar con artistas españoles como SAIKO o Lola Indigo y con estrellas mundiales como Nicky Jam, Maluma, TINI, Wisin y Yandel, Myke Towers, Piso 21 o Anuel AA, entre otros.

Además de sus canciones más conocidas, los espectadores tendrán la oportunidad de escuchar sus últimos sencillos sacados en 2024: Dios te cuide, Sussy, Bahamas, 1.000 cosas o Mamasota.

En la Plaza de España de Sevilla. Apertura de puertas a las 20:00 e inicio del concierto a las 22:30. Entradas disponibles en entradasatualcance.com.

Distintos géneros musicales en Icónica

Arcade Fire, el exitoso grupo musical.

El viernes 12 de julio, Icónica Santalucía Sevilla Fest ofrecerá tres conciertos de distintos géneros musicales. Comenzarán !!! Chk Chk Chk, un grupo de dance punk estadounidense que saltó a la fama en 2013 con el álbum Thr!!!er. Continuará Arcade Fire, un grupo de indie rock surgido en Canadá que tiene más de tres millones y medio de oyentes mensuales en Spotify. Finalmente, tocará Orbital, un dúo británico de música electrónica formado por Paul y Phil Hartnoll. Su tema más escuchado es Halcyon and On and On. La apertura de puertas será a las 19:30 y los conciertos empezarán a las 20:40. Entradas disponibles en entradasatualcance.com.

Cine de verano ‘Asómate al patio’

Continúan las proyecciones de películas organizadas por la Diputación de Sevilla en la avenida Menéndez Pelayo, 32. La cartelera de estos días está dedicada al cine francés, con entregas que han tenido una gran trascendencia a nivel internacional. El viernes 12, Los buenos profesores, de Thomas Lilti. El sábado 13, Anatomía de una caída, de Justine Triet. El domingo 14, El último verano, de Catherine Breillat. Todos los largometrajes comenzarán a las 22:15.

Entradas en patiodeladiputacion.com.

‘One Life Tour’, de Michael Bibi

Michael Bibi, Disc jockey

Nueva cita con la música electrónica de la mano de Icónica Santalucía, en la Plaza de España. Bibi, tras superar una enfermedad que le mantuvo fuera de los escenarios, vuelve con energías renovadas y con ganas de ofrecer el mayor espectáculo posible. No faltarán en su repertorio temas como Different Side o Got The Fire, con millones de reproducciones.

Entradas en: entradasatualcance.com.

‘Veranillos del Alamillo’

La programación de este fin de semana incluye: el viernes, la proyección de La Sirenita en el cine de verano junto al kiosko El Naranjal; el sábado, Andalucía en su Historia, un taller infantil en la zona Arqueológica y el domingo, surf y kayak en el río Guadalquivir.

Entradas con reserva previa al correo electrónico: reservasactividadesalamillo@gmail.com.

Salida del Carmen de San Leandro

Ntra. Sra. del Carmen de San Leandro

Ntra. Sra. del Carmen de San Leandro realizará su salida procesional con el siguiente itinerario: Pl. de San Gabriel (19:50), Cereza, Avellana, Manzana, Dr. Fedriani, Hospital Macarena (21:05), San Juan de Ribera, Fray Isidoro, Manuel Villalobos, Fray Luis de Granada, León XIII, Manzana, Avellana, Cereza y Pl. de San Gabriel (01:00).

Sábado 13. Salida a las 19:50 y entrada a las 01:00.

Procesión desde Santa Ana

Ntra. Sra. del Carmen de Santa Ana

Ntra. Sra. del Carmen de Santa Ana procesionará por las siguientes calles: Pelay Correa (20:00), Bernardo Guerra, Pureza, Luis de Cuadra, Betis, Plaza del Altozano, San Jorge, Antillano Campos, Alfarería, San Jacinto, Rodrigo de Triana, Flota, Rocío, Pureza, Párroco Don Eugenio y Pelay Correa (23:30).

Sábado 13. Salida a las 20:00 y entrada a las 23:30.

Los secretos del cielo nocturno veraniego

'Noche de estrellas y azoteas'

Los próximos días 24, 25, 30 y 31 de julio y 1, 6, 7 y 8 de agosto, Engranajes Ciencia, en colaboración con el Hotel Abba de Sevilla, ofrece una oportunidad única de disfrutar de la astronomía de manera exclusiva en pleno corazón de las Setas. Las entradas cuestan 14 euros y las reservas se pueden realizar a través de https://engranajesciencia.com/noche-de-estrellas-y-azoteas/. Los asistentes recibirán una copa de cava previa al comienzo de un taller participativo de astronomía, donde descubrirán las principales estrellas y constelaciones de las noches veraniegas.